В Японии придумали "одеяло для смартфона": почему его прозвали таким, что "губит людей" (фото)

Владельцу одеяла не нужно даже переодеваться на ночь и утром: стоит застегнуть или расстегнуть пуговицу – и в нем будет удобно проводить время целый день.

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В Японии подумали о тех, кто любит проводить зиму в постели, читая новости или книги. Для таких людей придумали "Одеяло для смартфона". О новинке рассказывает SoraNews24.

Это одеяло настолько удобно, что его уже назвали "одеялом, которое портит людей". Как только человек накроется им, ему не захочется никуда идти и что-то делать, кроме чтения на телефоне.

Пока купить можно две версии одеяла. В одном из них не предусмотрены рукава.

Одеяло для смартфона

Другая же версия предполагает одеяло "с рукавами".

Одеяло для смартфона Фото: soranews24.com

Прекрасной особенностью одеяла является то, что в него можно закутаться днем, а затем плюхнуться в постель. Все, что нужно сделать – расстегнуть пуговицы сзади, и всю ночь можно наслаждаться уютом и теплом. Проснувшись утром, даже не нужно вставать с кровати и одеваться – необходимо просто застегнуть пуговицу на спине.

Напомним, 12 октября стало известно, что учёные исследовали грибы. Выяснилось, что эти организмы без мозга могут демонстрировать интеллект принимать решения, распознавать формы и решать проблемы.

Отметим, что в воскресенье, 13 октября, в Токио прошел чемпионат по расслаблению. По правилам, каждый из участников должен был не двигаться в течение 90 минут. Также нельзя было засыпать, иначе нарушителям угрожала дисквалификация.