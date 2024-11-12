Отсутствие напряжения: японский премьер заснул в парламенте во время своего переизбрания (видео)

По словам секретаря кабинета министров Японии, политик был допоздна занят работой и принимал лекарства в связи с простудой.

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба задремал во время заседания парламента, где голосовали за его переизбрание. Об этом сообщает Japan Times.

На видеозаписи видно, как глава японского правительства на короткое время закрыл глаза во время пленарного заседания Палаты представителей, пока подсчитывались голоса.

"Премьер-министр был чрезвычайно занят работой до поздней ночи, и, как я понимаю, сегодня он простудился и принимал лекарства от простуды", — прокомментировал ситуацию главный секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяси, добавив, что, кроме простуды, "никаких проблем со здоровьем у него нет".

Бывший лидер "Партии инноваций Японии" Нобуюки Баба отметил, что, хотя он считает, что премьер, безусловно, устал, его действия были "неподходящими".

"Мы проводили выборы, чтобы определить главу одной из трех ветвей власти, поэтому я думаю, что было бы неуместно отдыхать во время таких выборов", — сказал он.

Некоторые законодатели раскритиковали поведение господина Сигеру Исиба. Об этом пишет издание Independent

"Если он действительно спал, это показывает его явное отсутствие напряжения", — цитируют анонимного парламентария журналисты.

Сигеру Исиба все же переизбрали на должность премьер-министра Японии. Об этом сообщает Kyodo News.

Издание отмечает, что ни один из кандидатов не набрал необходимых 233 голоса в Палате представителей. Однако после того, как Сигеру Исиба получил 221 голос, а его соперник Йосихико Ноду — 160, лидер "Либерально-демократической партии" (ЛДП) был объявлен победителем.

Также он был избран премьер-министром в палате советников. Теперь Сигеру Исиба сформирует новый Кабинет министров Японии.

Напомним, в октябре в Японии прошел чемпионат по расслаблению. Каждый из его участников должен был не двигаться в течение 90 минут.

Отметим, что в Японии придумали "одеяло для смартфона". Оно предназначено для тех, кто любит проводить зиму в постели, читая новости или книги.