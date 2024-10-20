"Три хвилини на обійми": аеропорт у Новій Зеландії ввів ліміт на довгі прощання

Адміністрація летовища переконана, що 20-секундних обіймів достатньо для викиду "гормону любові". Для триваліших прощань у Данідін радять скористатися парковкою.

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Аеропорт Данідін в Новій Зеландії викликав жваві дискусії в усьому світі після введення нового правила, яке передбачає обмеження на тривалість обіймів у зоні висадки пасажирів до трьох хвилин. Про це написало CNN.

"Для довших прощань, будь ласка, використовуйте парковку", — написано на знаку.

Цей крок викликав неоднозначну реакцію у соцмережах. Деякі користувачі Facebook обурені тим, що навіть обійми тепер мають "ліміт часу", тоді як інші дивуються, що аеропорт взагалі зберіг безкоштовну зону висадки, враховуючи зростання зборів і штрафів у світі.

Генеральний директор аеропорту Данідіна, Даніель де Боно, у радіоінтерв'ю пояснив, що аеропорти — це "гарячі точки емоцій". Він нагадав про дослідження, яке показує, що 20-секундне обіймання достатнє для викиду "гормону любові" окситоцину. На його думку, швидкий рух пасажирів дозволяє більшій кількості людей встигнути отримати свою порцію обіймів.

Аеропорт Данідін надає можливість безплатно користуватися паркуванням на 15 хвилин. Це дозволяє уникнути поспіху для тих, хто хоче трохи довше попрощатися. За словами де Боно, "команда (аеропорту — ред.) бачила багато цікавого… протягом багатьох років".

Нагадаємо, в аеропорту польського міста Вроцлав затримали і оштрафували чоловіка, який зробив комплімент своїй дружині. Працівників служби безпеки аеропорту насторожило почуте слово "бомб".

8 липня пасажирський літак втратив основне шасі під час вильоту з Лос-Анджелеса. Колесо впало на автомобіль на стоянці для співробітників аеропорту.