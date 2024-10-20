"Три минуты на объятия": аэропорт в Новой Зеландии ввел лимит на долгие прощания

Администрация аэропорта убеждена, что 20-секундных объятий достаточно для выброса "гормона любви". Для более длительных прощаний в Данидин советуют воспользоваться парковкой.

Related video

Аэропорт Данидин в Новой Зеландии вызвал оживленные дискуссии во всем мире после введения нового правила, которое предусматривает ограничение на продолжительность объятий в зоне высадки пассажиров до трех минут. Об этом написало CNN.

"Для более долгих прощаний, пожалуйста, используйте парковку", — написано на знаке.

Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Некоторые пользователи Facebook возмущены тем, что даже объятия теперь имеют "лимит времени", тогда как другие удивляются, что аэропорт вообще сохранил бесплатную зону высадки, учитывая рост сборов и штрафов в мире.

Генеральный директор аэропорта Данидина, Даниэль де Боно, в радиоинтервью объяснил, что аэропорты — это "горячие точки эмоций". Он напомнил об исследовании, которое показывает, что 20-секундное объятие достаточно для выброса "гормона любви" окситоцина. По его мнению, быстрое движение пассажиров позволяет большему количеству людей успеть получить свою порцию объятий.

Аэропорт Данидин предоставляет возможность бесплатно пользоваться парковкой на 15 минут. Это позволяет избежать спешки для тех, кто хочет немного дольше попрощаться. По словам де Боно, "команда (аэропорта — ред.) видела много интересного... в течение многих лет".

Напомним, в аэропорту польского города Вроцлав задержали и оштрафовали мужчину, который сделал комплимент своей жене. Работников службы безопасности аэропорта насторожило услышанное слово "бомб".

8 июля пассажирский самолет потерял основное шасси во время вылета из Лос-Анджелеса. Колесо упало на автомобиль на стоянке для сотрудников аэропорта.