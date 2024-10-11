Ты у меня "бомба": в аэропорту в Польше из-за комплимента мужа жене поднялся переполох

Инцидент произошел во время прохождения супругами пункта контроля. Сказанное не оценили работники контроля и задержали супругов.

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В Польше в аэропорту Вроцлава произошел переполох из-за комплимента одного из пассажиров своей жене. Из-за этого их задержали, обыскали и оштрафовали. Об этом сообщает польское издание tuwroclaw.com.

Инцидент произошел во время прохождения супругами пункта контроля. 40-летний мужчина, который летел в Валенсию, сделал комплимент своей жене.

"Ты у меня бомбезная", — сказал он.

Услышанное "бомб" заставило разнервничаться работников службы безопасности аэропорта. Они подняли тревогу.

Любителя комплиментов задержали вместе с женой, изолировали от других пассажиров и проверили.

После выяснения дела и вывода, что реальной угрозы нет, мужчину оштрафовали за неуместную шутку. В конце концов, ему разрешили продолжить путешествие.

"Хотя комментарий можно считать шуткой, деликатный контекст, в котором эти слова были сказаны — особенно в аэропорту, где действуют строгие правила безопасности — привел к быстрому вмешательству офицеров специальной группы вмешательства пограничной службы. Этот инцидент является предупреждением о том, насколько серьезно такие шутки воспринимаются в контексте безопасности аэропорта", — прокомментировал событие лейтенант службы безопасности Павел Бискупик.

Напомним, что в Польше из-за украинки эвакуировали терминал аэропорта и задержали 3 рейса. Женщина оставила вещи, а сама надолго исчезла. Чемодан и сумка всполошили пол аэропорта.