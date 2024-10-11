Ти в мене "бомба: в аеропорту в Польщі через комплімент чоловіка дружині зчинився переполох

Інцидент стався під час проходження подружжям пункту контролю. Сказане не оцінили працівники контролю і затримали подружжя.

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У Польщі в аеропорту Вроцлава стався переполох через комплімент одного з пасажирів своїй дружині. Через це їх затримали, обшукали і оштрафували. Про це повідомляє польське видання tuwroclaw.com.

Інцидент стався під час проходження подружжям пункту контролю. 40-річний чоловік, який летів до Валенсії, зробив комплімент своїй дружині.

"Ти в мене бомбезна", — сказав він.

Почуте "бомб" змусило рознервуватися працівників служби безпеки аеропорту. Вони підняли тривогу.

Любителя компліментів затримали разом із дружиною, ізолювали від інших пасажирів і перевірили.

Після з’ясування справи та висновку, що реальної загрози немає, чоловіка оштрафували за недоречний жарт. Зрештою, йому дозволили продовжити подорож.

"Хоча коментар можна вважати жартом, делікатний контекст, у якому ці слова були сказані – особливо в аеропорту, де діють суворі правила безпеки – призвів до швидкого втручання офіцерів спеціальної групи втручання прикордонної служби. Цей інцидент є попередженням про те, наскільки серйозно такі жарти сприймаються в контексті безпеки аеропорту", — прокоментував подію лейтенант служби безпеки Павел Біскупік.

Нагадаємо, що у Польщі через українку евакуювали термінал аеропорту й затримали 3 рейси. Жінка залишила речі, а сама надовго зникла. Валіза та сумка сполохали пів аеропорту.