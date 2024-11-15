Устроили ритуал аборигенов: депутаты Новой Зеландии сорвали заседание парламента (видео)

Депутат, представляющая коренное население маори, разорвала законопроект, против которого выступают ее однопартийцы. В столицу Новой Зеландии двинулись сотни людей, протестующих против принятия документа.

Парламент Новой Зеландии ненадолго приостановил работу после того, как представители коренного населения — маори устроили традиционный ритуал аборигенов — хаку, чтобы сорвать голосование по законопроекту, который имеет целью переосмыслить 184-летний договор между британцами и коренным народом маори. Об этом пишет CNN.

Законопроект закрепляет более узкое толкование договора Вайтанги в законе. Закон Вайтанги был подписан в 1840 году между британской короной и более 500 вождями маори. Он определяет, как обе стороны договорились управлять страной.

Инициаторы законопроекта утверждают, что расширение прав и привилегий маори, которое происходило в течение прошлых десятилетий, привело к дискриминации некоренных граждан.

Однако многие маори и их сторонники считают, что этот законопроект подрывает права коренных народов страны, которые составляют около 20% от 5,3 миллиона населения.

Поэтому, когда парламентарии собрались на предварительное голосование по законопроекту, депутаты от партии Te Pāti Māori встали и начали танцевать хаку — традиционный ритуал маори, который сочетает в себе танец, пение и своеобразную мимику.

На видео видно, как депутат партии маори Хана-Раухити Майпи-Кларк рвет законопроект и начинает выполнять традиционный ритуал аборигенов.

После этого парламент Новой Зеландии ненадолго приостановил работу, поскольку люди на галерее присоединились к протесту, и их крики заглушили других в зале заседаний.

Кроме того, сотни людей отправились в девятидневный марш с севера Новой Зеландии в столицу страны Веллингтон в знак протеста против этого закона.

Они прибудут в Веллингтон в следующий вторник, где, как ожидается, десятки тысяч людей соберутся на большой митинг.

Напомним, 20 октября CNN сообщило, что аэропорт в Новой Зеландии ввел лимит на длинные прощания.

12 ноября японский премьер заснул в парламенте во время своего переизбрания.