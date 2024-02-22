Демобилизация срочников: определил ли Зеленский сроки в законопроекте, который внесен в Раду

В документе не указан конкретный срок демобилизации срочников. Это будет решать сам президент.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников. На сайте парламента появился текст законопроекта.

В документе не указан конкретный срок демобилизации срочников. Это будет решать сам президент.

При этом в законопроекте говорится, что срочники, которых во время военного положения закончился срок службы, но его продлили сверх нормы, могут быть освобождены и отправлены в запас. Однако это будет делаться в сроки, которые определит Зеленский.

Законопроект о демобилизации срочников в Украине Фото: Скриншот

Законопроект о демобилизации срочников в Украине Фото: Скриншот

В пояснительной записке сказано, что президент предлагает нормировать во время действия военного положения возможность увольнения в запас военнослужащих, которые отслужили установленные сроки срочной службы.

Сообщается, что это даст возможность отправить в запас тех людей, которые отслужили установленные сроки срочной военной службы в 2024 году.

Пояснительная записка к законопроекту о демобилизации срочников Фото: Скриншот

Пояснительная записка к законопроекту о демобилизации срочников Фото: Скриншот

Напомним, что 22 февраля Зеленский внес в Верховную Раду законопроект. Так, уже В пятницу, 23 февраля, парламент может рассмотреть президентский законопроект о демобилизации. В тексте документа не предусмотрены сроки процедуры — она будет происходить по указу президента.