Зеленский подписал указ о демобилизации срочников: что известно (документ)

Согласно законодательству, речь о тех военнослужащих, срок службы которых истек во время военного положения и был продлен. Минобщин и территорий будет нести ответственность за перевозку срочников с соблюдением требований безопасности.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Глава государства постановил уволить военнослужащих срочников в запас в апреле-мае 2024 года. В законодательстве насчет этого сообщается, что вопрос касается тех военнослужащих, срок службы которых истек во время военного положения и был продлен сверх установленного срока.

В Указе отмечается, что сотрудники Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры будет нести ответственность за перевозку срочников "с соблюдением требований безопасности и проведение расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам". Заявки на перевозку будут подавать Минобороны и МВД.

Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, чей срок службы истек во время военного положения

Демобилизация срочников

У демобилизованных срочников будет отсрочка от нового призыва на 12 месяцев.

После начала полномасштабной войны призыв на срочную военную службу в Украине не проводился, но была объявлена всеобщая мобилизация. Находившиеся в рядах ВСУ срочники, срок службы которых завершился в течение этих двух лет, продолжали нести службу. Многие срочники за два года полномасштабной войны подписали контракты с Силами обороны Украины. Но их точное число не разглашается.

Напомним, что в Раде рассказали о демобилизации, мобилизационных изменениях и ограничениях для уклонистов.

Также сообщалось, что в Раде рассмотрели правки к законопроекту о мобилизации, связанные с демобилизацией и отсрочкой.