Демобілізація в Україні: нардеп назвав дату, коли відпустять строковиків

За словами Олексія Гончаренка, було затверджено графіки і вже наступного тижня розпочнеться процес демобілізації солдатів строкової служби. Триватиме він до кінця весни.

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Найближчим часом в Україні розпочнеться демобілізація строковиків. Уже могли бути затверджені попередні дати. Про це написав народний депутат від політичної фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, демобілізація строковиків згідно із затвердженими графіками у Збройних силах і Державній спеціальній службі транспорту розпочнеться наступного тижня і триватиме до кінця весни.

"Розпочнеться 2 квітня і завершиться 31 травня. Тобто в різних частинах демобілізація строковиків відбудеться в один із днів у цьому проміжку", — написав Олексій Гончаренко.

Нардеп розповів, коли в Україні почнеться демобілізація строковиків Фото: Скриншот

Це стало можливим завдяки спеціальному законопроєкту, який ще 23 лютого підтримали у Верховній Раді. Ухвалене нардепами рішення свідчить, що особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом дванадцяти місяців із дня звільнення з військової служби в запас.

Уже 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію солдатів строкової служби, а 7 березня глава держави підписав відповідний указ, що дасть змогу строковикам звільнитися від служби на певний термін.

Згідно із законодавством, ідеться про тих військовослужбовців, термін служби яких закінчився під час воєнного стану і був продовжений. Мінгромад і територій нестиме відповідальність за перевезення строковиків із дотриманням вимог безпеки.

Нагадаємо, 14 березня повідомлялося, що звільнені в запас строковики матимуть відстрочку від мобілізації на 12 місяців. Народний депутат Олександр Федієнко нагадав, що навіть якщо мобілізаційний вік не зменшать до 25 років, звільнених у запас строковиків все одно можуть мобілізувати.