Зеленський підписав закон про демобілізацію солдатів строкової служби

Рада підтримала проєкт закону 23 лютого. Йдеться про демобілізацію військовослужбовців строкової служби, які відслужили встановлені строки у 2024 році.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків із відстрочкою від мобілізації на 12 місяців. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відповідний документ має назву "Проект Закону про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби".

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Рада підтримала проєкт закону 23 лютого. Йдеться про демобілізацію військовослужбовців строкової служби, які відслужили встановлені строки у 2024 році. Під час дії воєнного стану їм буде надана можливість звільнення у запас.

Документ відправили 26 лютого на підпис Зеленському. Він його одразу ж підписав.

Раніше Фокус розповідав, що правки в законопроєкті про мобілізацію не передбачають повноцінного звільнення з лав ЗСУ тих, хто вже перевищив всі норми строкової служби. Таких людей дійсно можуть загнати на контракт через два місяці після своєрідного відпочинку.

22 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україні доведеться мобілізувати менше людей, якщо США нададуть більшу допомогу. У разі відсутності мобілізації, противник може прорвати фронт.