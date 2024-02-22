"Не треба стільки людей": Арахамія розповів, як мобілізація в Україні залежить від допомоги США

В українських бригадах спостерігається великий некомплект. У випадку відсутності мобілізації прорветься фронт та буде пізно, навіть якщо відразу призвуть мільйон осіб, розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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В Україні хочуть призвати ще 500 тисяч військовозобов'язаних. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що чим меншу допомогу отримає Україна від США, тим більше людей доведеться мобілізувати до ЗСУ. Як повідомляє Фокус, відповідне відео публікує низка українських Telegram-каналів.

Арахамія не думає, що доведеться мобілізувати пів мільйона людей.

"Якщо буде допомога менша, нам треба більше буде мобілізувати людей. Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає і тоді вам треба менше людей, тому що ви можете деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю, і вам не треба стільки людей", — сказав Давид Арахамія.

За його словами, наразі спостерігається великий некомплект у бригадах, зокрема є такі, де комплект всього 40%. Він наголосив, що можна взагалі не робити мобілізацію, проте тоді прорветься фронт і буде пізно, навіть якщо відразу призвати мільйон людей.

Арахамія наголосив, що військові ще з листопада 2023 року хочуть поповнення боєздатності своїх бригад. Він зауважив, що потрібно проводити ротації, оскільки є бригади, які воюють два роки. Тоді як потрібно ротувати людей, аби вони змогли відпочити чи зайняти інші позиції.

"Є питання військові, а ми як політики маємо реагувати на запит військових", — додав він.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний вважає, що мобілізувати потрібно меншу кількість людей, ніж заявлені 500 тисяч. Він переконаний, що нереально відразу навчити та відправити воювати таку кількість чоловіків.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що для мобілізації 400-500 тисяч чоловіків потрібно близько 720 мільярдів гривень.