"Цифра в 500 тисяч нереальна": експерт пояснив, скільки насправді людей треба мобілізувати

Військовий експерт Павло Нарожний назвав раніше озвучену президентом Володимиром Зеленським кількість призовників "фантастичною", адже наразі в Україні не достатньо полігонів, військових частин, інструкторів та офіцерів.

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У Верховній Раді схвалили в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації, проте досі достеменно невідомо, скільки саме людей планують мобілізувати в Україні. Військовий експерт Павло Нарожний у коментарі для "24 Каналу" назвав нереалістичною цифру в 500 тисяч осіб, яку раніше озвучував президент Володимир Зеленський.

На думку експерта, мобілізувати потрібно значно менше військовозобов’язаних українців.

"З військового погляду від мобілізації ми нікуди не дінемось, люди потрібні. Зеленський озвучив цифру в 500 тисяч, Залужний відповідав, що таких цифр не називали. Якщо зараз в армію призвати 500 тисяч, то їх "відривають" з економіки, та і їх просто нереально навчити і відправити воювати", — стверджує Нарожний.

За його словами, наразі в Україні немає такої кількості полігонів, військових частин, інструкторів та офіцерів. Він додає, що навіть якщо всіх мобілізованих зможуть навчити, потрібно буде формувати нові військові частини, які потребуватимуть відповідної техніки.

"Ми отримаємо 500 тисяч рядових. Куди ми їх подінемо? Це все означає формування нових військових частин і потрібно отримати всю техніку. Я вважаю цифру в 500 тисяч абсолютно нереальною та фантастичною. Реальна цифра для мене 100-200 тисяч. Не одномоментно (їх мобілізовувати — ред.), протягом року", — каже військовий експерт.

Тобто, за словами Нарожного, впродовж місяця потрібно було б мобілізовувати приблизно 30-40 тисяч людей. Хоч і цю кількість експерт вважає "суб'єктивною".

Нагадаємо, на початку січня колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що зі Збройними силами Російської Федерації потрібно воювати як мінімум такою кількістю бійців, як у них. Він зауважив, що озвучені 500 тисяч чоловіків, яких потрібно мобілізувати, це лише мінімальна потреба.