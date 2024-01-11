Це про виживання: Дикий пояснив, чому недостатньо мобілізувати лише 500 тисяч чоловіків

Озвучені 500 тисяч чоловіків, яких потрібно мобілізувати, є лише мінімальною потребою. Зокрема, призова такої кількості у 2024 році вистачить лише для підтримки обороноздатності та утримання територій, що контролює Україна, розповів колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

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Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що зі Збройними силами Російської Федерації потрібно воювати як мінімум такою кількістю бійців, як у них. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Український тиждень".

"Воювати з ворогом значно меншими силами, ніж у ворога, так можна, але за умови, якщо в тебе величезна технологічна перевага", — сказав Євген Дикий.

З його слів, наразі Україна воює в межах одного покоління озброєння, яке можна охарактеризувати як "дискотека 80-х" з деякими "вкрапленнями" нових технологій. Дикий наголосив, що кількість бійці повинна бути як мінімум у ворога, проте для переваги потрібно мати більшу кількість людей. Натомість Україна весь час воює не те, що в перевазі, а меншою кількістю людей, і всі успіхи, ЗСУ досягли меншою кількістю військових.

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Дикий наголосив, що питання мобілізації відклали більше, ніж на рік, оскільки воно не популярне, проте війна це не про популярність, це про виживання. Крім цього, наразі питання стоїть саме "мобілізація чи окупація"?

Євген Дикий зауважив, що озвучені 500 тисяч чоловіків, яких потрібно мобілізувати, це лише мінімальна потреба. Натомість якщо мова про мобілізацію 500 тисяч осіб протягом 2024 року, то це взагалі для підтримки обороноздатності та утримання територій, що контролює Україна.

"Це не про розгром Росії і звільнення територій. Нам треба набрати півмільйона за 3-4 місяці. Сама державна мобілізаційна система не здатна пропустити стільки людей. Повинна бути спільна робота держави і суспільства", — сказав він.

Колишній командир роти батальйону "Айдар" додав, що на початку 2022 року за декілька місяців вдалося мобілізувати 700-800 тисяч осіб. З його слів, наразі переломом війни була б ситуація, якби українці поставилися до мобілізації як до спільної справи тилу, а не лише завдання військових. Таким чином до весни вдалося б набрати півмільйона людей, а далі у спокійному режимі ще по 40-50 тисяч осіб щомісяця.

Нагадаємо, деякі чоловіки можуть втратити бронювання від мобілізації до лав ЗСУ. Для цього існує шість причин.

Раніше боєць 24-ї ОМБр В'ячеслав Журба заявив, що чоловікам потрібно розуміти, що рано чи пізно вони потраплять на фронт. З його слів, людина зможе обрати певну бригаду для себе, якщо звернеться до ТЦК та СП самостійно.