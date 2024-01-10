Уряд має сказати, за які кошти буде забезпечуватися мобілізація, — нардеп Івченко (відео)

Народний депутат України Вадим Івченко заявив, що перш ніж закликати людей до служби, потрібна мотивація у вигляді фінансового забезпечення.

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У четвер, 11 січня, заплановане зібрання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому, ймовірно, винесуть рішення прийняти закон про мобілізацію в першому читанні. Однак, Уряд повинен розповісти, за які кошти буде забезпечуватися відповідна мобілізація. Про це в ефірі "Київ24" заявив народний депутат України від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко.

"Фактично лідери фракції сьогодні запропонували не розглядати закони на комітеті, допоки вони не поговорять з головкомом і з міністром оборони з приводу відповідного проєкту, який поданий урядом", — наголосив нардеп.

За словами Івченка, першочергово депутати Верховної Ради хочуть почути від міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, чи є кошти на проведення мобілізації.

"Бо сьогодні, щоб закликати людей безпосередньо, або мобілізувати їх, потрібна мотивація. Мотивація — це фінансове забезпечення", — каже депутат.

Івченко наголосив, що неможливо "проводити мобілізацію, при цьому не змінюючи бюджет" та не давати кошти на фінансове забезпечення армії.

"Нам чітко потрібно зрозуміти, яким чином Міністерство оборони буде забезпечувати мобілізацію для Генерального штабу, якщо вони написали, що це не потребує бюджетних видатків, а при цьому говорять всім, що в них дефіцит більше ніж за 30%", — додає він.

За словами нардепа Уряд повинен "прийти й сказати, чим буде забезпечуватися мобілізація Міністерства оборони", яке планують провести для Збройних сил України.

"Чим вона буде забезпечуватися, якими фінансами та де ці фінанси, вони мають показати, де вони, в якому рядку, в яких видатках. Ми як народні депутати, які приймаємо бюджет, ми маємо про це знати", — зазначив Івченко.

До Ради внесли законопроєкти про мобілізацію: що відомо

Надаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають зміни до мобілізації в Україні та нововведення щодо військового обліку громадян.

Згідно з законопроєктом повістку про виклик до ТЦК та СП можуть надіслати громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста чи на електронну пошту.

Крім цього, повістка може бути врученою особисто представниками ТЦК у приміщенні військкомату, за місцем проживання або в громадських місцях та за місцем роботи.

Про що ще йдеться у законопроєкті

Громадяни від 18 до 60 років, які перебувають на обліку або зняті з нього, повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК або правоохоронця. Військовослужбовці, що проходили службу під час воєнного стану, не підлягатимуть мобілізації протягом двох років. Їх можуть призвати на службу за їхньою згодою.

Також уряд пропонує виключити з переліку висновок ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

Наразі законопроєкт повинні розглянути у Раді, пропозиції Кабміну можуть бути змінені.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна рада розгляне законопроєкт щодо мобілізації 11 січня. Депутат Олексій Гончаренко пояснив, що це означає.

10 січня нардеп Олексій Гончаренко розповів, як оборонний комітет ВР запропонував змінити законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, пропозиції стосуються відстрочок, електронних повісток та звільнення з військової служби.