Правительство должно сказать, за какие средства будет обеспечиваться мобилизация, — нардеп Ивченко (видео)

Народный депутат Украины Вадим Ивченко заявил, что прежде чем призывать людей к службе, нужна мотивация в виде финансового обеспечения.

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В четверг, 11 января, запланировано собрание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором, вероятно, вынесут решение принять закон о мобилизации в первом чтении. Однако, Правительство должно рассказать, за какие средства будет обеспечиваться соответствующая мобилизация. Об этом в эфире "Киев24" заявил народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко.

"Фактически лидеры фракции сегодня предложили не рассматривать законы на комитете, пока они не поговорят с главкомом и с министром обороны по поводу соответствующего проекта, который подан правительством", — подчеркнул нардеп.

По словам Ивченко, в первую очередь депутаты Верховной Рады хотят услышать от министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, есть ли средства на проведение мобилизации.

"Потому что сегодня, чтобы призвать людей непосредственно, или мобилизовать их, нужна мотивация. Мотивация — это финансовое обеспечение", — говорит депутат.

Ивченко подчеркнул, что невозможно "проводить мобилизацию, при этом не меняя бюджет" и не давать средства на финансовое обеспечение армии.

"Нам четко нужно понять, каким образом Министерство обороны будет обеспечивать мобилизацию для Генерального штаба, если они написали, что это не требует бюджетных расходов, а при этом говорят всем, что у них дефицит более 30%", — добавляет он.

По словам нардепа Правительство должно "прийти и сказать, чем будет обеспечиваться мобилизация Министерства обороны", которую планируют провести для Вооруженных сил Украины.

"Чем она будет обеспечиваться, какими финансами и где эти финансы, они должны показать, где они, в какой строке, в каких расходах. Мы как народные депутаты, которые принимаем бюджет, мы должны об этом знать", — отметил Ивченко.

В Раду внесли законопроекты о мобилизации: что известно

Предоставляем, 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают изменения в мобилизации в Украине и нововведения относительно воинского учета граждан.

Согласно законопроекту повестку о вызове в ТЦК и СП могут прислать гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту.

Кроме этого, повестка может быть вручена лично представителями ТЦК в помещении военкомата, по месту жительства или в общественных местах и по месту работы.

О чем еще говорится в законопроекте

Граждане от 18 до 60 лет, которые находятся на учете или сняты с него, должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или правоохранителя. Военнослужащие, проходившие службу во время военного положения, не будут подлежать мобилизации в течение двух лет. Их могут призвать на службу с их согласия.

Также правительство предлагает исключить из перечня заключение ВВК об ограниченной годности к военной службе.

Сейчас законопроект должны рассмотреть в Раде, предложения Кабмина могут быть изменены.

Напомним, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада рассмотрит законопроект о мобилизации 11 января. Депутат Алексей Гончаренко объяснил, что это означает.

10 января нардеп Алексей Гончаренко рассказал, как оборонный комитет ВР предложил изменить законопроект о мобилизации. В частности, предложения касаются отсрочек, электронных повесток и увольнения с военной службы.