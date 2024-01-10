"Голоса ищут активно": в Раде рассмотрят закон о мобилизации без правок, — нардеп

Депутат Ярослав Железняк спрогнозировал, когда пройдут первое и второе чтения правительственного законопроекта. Сейчас оборонный комитет ВР собирает предложения от фракций.

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Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк поделился обновленной информацией о законопроекте о мобилизации. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 10 января.

"Сейчас собирают предложения от фракций, какие рекомендации включить в текст решения Комитета", — рассказал нардеп.

Он сообщил, что 11 января в 9:00 начнется согласительный совет от фракций. Уже в 10:00 запланировано собрание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. На нем, вероятно, вынесут решение принять закон в первом чтении и объявят рекомендации по правкам.

Уже в 12:00, по словам Железняка, начнется заседание ВР, на котором пройдет голосование за первое чтение. Если оно пройдет успешно, у авторов документа будет две недели на подачу правок. Уже в феврале проект закона в таком случае рассмотрят во втором чтении — в оборонном комитете и зале парламента.

"Голоса ищут активно, ну и фракцию даже для этого собирают сегодня вечером", — добавил депутат.

Пост Ярослава Железняка от 10 января Фото: Скриншот

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко раскрыл детали относительно правок, которые рекомендует оборонный комитет Рады к законопроекту о мобилизации. В частности, предлагается исключить пункт о вручении повесток по электронной почте.

Ранее 10 января нардеп Ярослав Железняк информировал, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил о первом чтении мобилизационного законопроекта 11 января.