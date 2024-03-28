"Віддасть пів заробітку": акторка Іванна Сахно відмовилась грати росіянку для Netflix (відео)
Українка Іванна Сахно відмовилась від першої важливої ролі, яку мала зіграти для американського потокового сервісу. Через розрив контракту вона повинна віддати половину заробітку з наступного фільму.
Потоковий сервіс Netflix планував зняти серіал, одна з персонажок якого походила з СРСР. Голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно відмовилась від ролі. Після вторгнення РФ такі дії для неї стали неприпустимі, хоч їй і доведеться сплатити штраф. Про наслідки свого рішення Сахно розповіла в інтерв'ю "ТСН".
Сахно пояснила, що погодилась на зйомки серіалу до початку епідемії COVID-19. Згідно зі сценарієм стрічки, який виходив на потоковому сервісі, вона зіграла б американку, яка походить з Радянського Союзу, тобто мала якийсь віддалений зв'язок з Росією.Важливо
Коли почалось повномасштабне вторгнення РФ, акторка зрозуміла, що не зможе виконати взяті зобов'язання і відмовилась від ролі.
"Я зрозуміла, що я просто не можу грати людину навіть із Радянського Союзу", — заявила українка.
У розмові з журналісткою акторка відзначила, що зіграти в тому серіалі було для неї досить важливим — ішлося про одну з перших її ролей. Однак все ж прийняла таке рішення і розірвала контракт з Netflix. З її слів, за подібні дії на неї наклали штраф. Зокрема, половину заробітку з нового фільму, у якому вона гратиме, перерахують потоковому сервісу.
Іванна Сахно не пояснила, який гонорар мала отримати за роль ексросіянки та який, відповідно, штраф для Netflix.
"Я їм винна 50% своєї зарплати через те, що розірвала той контракт", — сказала вона.
Війна РФ — дії Іванни Сахно
Зазначимо, Іванна Сахно — 26-річна акторка, яка народилась в Україні, тут же знялась у перших фільмах ("Леся + Рома", "Іван Сила"), але потім продовжила кар'єру в США. Одна з її найвідоміших ролей — блокбастер "Тихоокеанський рубіж 2" (2018 рік), як якому вона перевтілилась у польку Вікторію Малікову. У 2021 році стало відомо, що вона візьме участь в одному з епізодів серіалу всесвіту "Зоряних воєн". Епізод вийшов у 2023 році: глядачі побачили, що Сахно виконала роль джедая-учениці Шін Хаті.
Акторка підтримала Україну у перші тижні вторгнення РФ. Зокрема, у травні 2023 року вона стала амбасадоркою платформи з підтримки України United 24. Також відвідувала українські міста, які потерпали від війни.
Нагадуємо, у березні 2024 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що завдяки платформі United 24 Україна зможе випускати 2 млн безпілотників на рік. Ще одне досягнення платформи — профінансовано виробництво чіпа, який протидіє російським засобам радіоелектронної боротьби.