Ворожа РЕБ буде безсилою: українці розробили новий чип для FPV-дронів (відео)

За словами Артема Щербаківського, українська розробка проходить тестування. Вона дозволить оператору дрона захоплювати ціль та після натиску лише однієї кнопки дрон уражатиме її автоматично.

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Українські військові розробили новий чіп для наведення, який зможе збільшити ефективність використання FPV-дронів. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів оператор БпЛА зведеного загону "Злі птахи" Артем Щербаківський.

За його словами, українська розробка дозволить знизить вимоги до навчання пілотів дронів-камікадзе. Зокрема, чип для наведення дозволить оператору дрона захоплювати ціль та натискати лише одну кнопку. Після цього ціль вражатиметься автоматично.

Наразі українська розробка проходить тестування, втім необхідне додаткове фінансування. Також чип планують протестувати на полі бою.

Щербаківський пояснив, що українська розробка є складовою частиною, відтак через відсутність механізму її не можуть поставити на озброєння чи отримати доступ до експлуатації.

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Попри це, чип можуть закуповувати інші виробники та ставити її у свої дрони, після чого отримувати допуск до експлуатації та ставити на озброєння.

Також оператор БпЛА розповів, що команда не концентрує свою увагу на виробничих потужностях чи організації виробництва. Вони планують будь-яку розробку доводити до кінцевого, фабричного зразка, та вже після цього передавати її іншим на виробництва. За його словами, це дозволить швидко та ефективно масштабувати вироби.

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Серед іншого, Артем Щербаківський розповів, як протягом останніх пів року оновилися українські ударні безпілотні авіаційні комплекси Backfire.

БпЛА вже здійснили близько 200 вильотів. Вони можуть летіти на відстань 50 кілометрів в один бік, та нести корисну вагу 5,5 кілограма. Зокрема, ще пів року тому вони могли нести близько до 4 кілограмів.

Завдяки комбінації хороших рішень безпілотник став унікальним, адже окупантам складно його знищити, та заглушити за допомогою радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, нещодавно в Україні з’явилися дрони-камікадзе, які дозволять уражати ворожі цілі при недостатній видимості та навіть вночі. Навіть у таких умовах FPV-дрон передає якісне зображення оператору і чітко фіксує людські силуети.

Наразі готова партія безпілотників із вбудованими тепловізорами. Перед відправкою на фронт їх ще планують протестувати.

Також дрони, які можуть виконувати завдання і вночі, з’явилися і в російській армії. Наприкінці грудня російські журналісти писали, що військові РФ отримали першу партію таких дронів під назвою "Гортензія 10". Зокрема, вони можуть використовуватися не лише для розвідки, але й для дистанційного мінування і бомбардування.