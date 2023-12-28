Розвідка РФ отримала партію нічних FPV-дронів "Гортензія": що загрожує ЗСУ (фото)

Дрон може використовуватися не тільки для розвідувальних завдань у будь-який час доби, а й для ведення дистанційного мінування і бомбардування з високою точністю.

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Розвідувальні підрозділи російської групи військ "Восток" отримали першу партію FPV-дронів "Гортензія 10" із тепловізорами, здатних атакувати Сили оборони України вночі. Про це представник компанії-розробника розповів журналістам ТАСС.

Ці дрони обладнані тепловізором і призначені для проведення бойових дій у нічний час. За словами творців "Гортензія 10" може атакувати живу силу, укриття, бліндажі, а також легкоброньовану і броньовану техніку. Дрон може використовуватися не тільки для розвідувальних завдань у будь-який час доби, а й для ведення дистанційного мінування та бомбардування з високою точністю. Ефективний радіус ураження дронів залежить від маси корисного навантаження і становить до 10 км.

Що відомо про дрон-камікадзе "Гортензія"

У листопаді 2022 року КБ із Санкт-Петербурга створило бойовий дрон "Гортензія". Як стверджує розробник, він став першим FPV-дроном масового виробництва, відправленим на фронт у промислових масштабах. За словами виробника, що ці БПЛА підходять для різних бойових завдань, наприклад, розвідка і скидання вантажу, також його можна використовувати як дрон-камікадзе. Загалом існує кілька варіантів цього російського дрона, які призначені для виконання різних місій: "Гортензія 7", "Гортензія 10" (останню модель виконують також у варіанті, оснащеному тепловізором).

Розробник також стверджує, що станом на зараз уже поставив понад три тисячі дронів у зону бойових дій в Україні. Крім того КБ там же обладнало свою ремонтну базу, щоб лагодити безпілотники, які вийшли з ладу.

Технічні характеристики дрона "Гортензія 10":

рама — 10 дюймів;

передача відеосигналу — аналогова;

приймач управління — TBS CROSSFIRE;

маса корисного навантаження — 4-5 кг;

відстань польоту — до 8 км;

час роботи — від 6 хв (з навантаженням) до 35 хв (без навантаження).

Ці БПЛА підходять для різних бойових завдань, наприклад, розвідка і скидання вантажу, також його можна використовувати як дрон-камікадзе.

Нагадаємо, 7 грудня український волонтер Сергій Стерненко припустив, що до весни у ЗС РФ буде вдесятеро більше нічних FPV-дронів. На його думку, українським військам необхідно придумати нові підходи для протидії таким загрозам.

Уперше стало відомо, що на фронті росіяни почали використовувати FPV-дрони навіть уночі в другій половині листопада. Фахівець із радіозв'язку, електроніки та радіоелектронної боротьби Сергій (Флеш) Бескрестнов припустив, що для експлуатації своїх безпілотників у нічний час противник може використати два технічні рішення: перше з них — це бюджетна камера RunCam Night Eagle 3, із середньою вартістю 50 доларів, а друге — дорожчі камери, за які доведеться заплатити вже від 250 до 400 доларів.США.

Також ми писали про те, як влаштовані нічні дрони Росії та чому їх не застосовували раніше. Ідея встановити на безпілотник типу FPV обладнання для нічного бачення не нова, такі засоби вже застосовували на фронті обидві сторони, але його встановлення збільшує вартість апарату приблизно вдвічі. Через це російські та українські війська застосовували нічні безпілотники вкрай рідко. Росії вдалося першою поставити виробництво на потік, закупивши в Китаї близько тисячі камер нічного бачення.