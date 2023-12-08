"Стали кошмаром для ЗСУ": як влаштовані нічні дрони Росії і чому їх не застосовували раніше

Найбільше проблем атаки нових дронів завдають захисникам України, які вночі переправляються через Дніпро на південному напрямку, розповів військовий фахівець із радіотехнологій із позивним "Флеш".

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За останні тижні FPV-дрони з системою нічного бачення стали головним технічним нововведенням армії Росії. Про це український військовий фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із псевдонімом "Флеш" розповів в інтерв'ю Фокусу.

Уночі, під покровом темряви на передовій відбуваються найактивніші переміщення: ротація особового складу, евакуація поранених, підвезення боєприпасів, пересування техніки тощо. За словами Сергія Флеша, нещодавно росіяни почали застосовувати нічні дрони-камікадзе, чим застали ЗСУ зненацька, оскільки українські підрозділи не були до цього готові.

"Зараз ми у відповідь теж перейшли до тактики нічних атак і нарощуємо кількість дронів. Це те, що саме зараз змінилося в стратегії застосування FPV", — наголосив військовий.

Він додав, що ідея встановити на безпілотник типу FPV обладнання для нічного бачення не нова, такі засоби вже застосовували на фронті обидві сторони, але його встановлення збільшує вартість апарата приблизно вдвічі. Через це російські та українські війська застосовували нічні безпілотники вкрай рідко.

Росії вдалося першою поставити виробництво на потік, закупивши в Китаї близько тисячі камер нічного бачення. Завдавати ударів вночі виявилося дуже ефективним рішенням, оскільки дрони встигли атакувати критичні об'єкти ЗСУ до того, як захисники встигли вжити заходів.

"В останні три тижні це стало для нас буквально кошмаром, дуже вже багато нічних атак. Особливу проблему становлять атаки на наші катери і човни, які переправляються вночі через Дніпро на півдні", — поділився Сергій Флеш.

Нічні FPV-дрони володіють тими самими перевагами і недоліками, що і денні, наприклад, так само вразливі перед засобами радіоелектронної боротьби. Їхньою єдиною відмінністю є системи нічного бачення, які діляться на три категорії:

дешеві камери ціною 50 доларів, з якими літати можна тільки в сутінках і місячну ніч з ясним небом;

дорогі нічні камери ціною 300-400 доларів;

тепловізійні камери ціною 300-500 доларів.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Нічні дрони, Shahed c 4G, непотрібна РЕБ: інтерв'ю з Сергієм Флешем про ситуацію на війні".

Ще в листопаді Сергій Бескрестнов попередив, що армія РФ почала використовувати FPV-дрони навіть уночі. Тоді він порадив захищатися від нічних БПЛА так само, як від приладів нічного бачення.

7 грудня український волонтер Сергій Стерненко припустив, що до весни у ЗС РФ буде вдесятеро більше нічних FPV-дронів. На його думку, українським військам необхідно придумати нові підходи для протидії таким загрозам.