"Стали кошмаром для ВСУ": как устроены ночные дроны России и почему их не применяли раньше

Больше всего проблем атаки новых дронов доставляют защитникам Украины, которые ночью переправляются через Днепр на южном направлении, рассказал военный специалист по радиотехнологиям с позывным "Флэш".

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За последние недели FPV-дроны с системой ночного видения стали главным техническим нововведением армии России. Об этом украинский военный специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с псевдонимом "Флэш" рассказал в интервью Фокусу.

Ночью, под покровом темноты на передовой происходят наиболее активные перемещения: ротация личного состава, эвакуация раненых, подвоз боеприпасов, передвижение техники и так далее. По словам Сергея Флэша, недавно россияне начали применять ночные дроны-камикадзе, чем застали ВСУ врасплох, поскольку украинские подразделения не были к этому готовы.

"Сейчас мы в ответ тоже перешли к тактике ночных атак и наращиваем количество дронов. Это то, что именно сейчас изменилось в стратегии применения FPV", — подчеркнул военный.

Он добавил, что идея установить на беспилотник типа FPV оборудование для ночного видения не новая, такие средства уже применяли на фронте обе стороны, но его установка увеличивает стоимость аппарата примерно вдвое. Из-за этого российские и украинские войска применяли ночные беспилотники крайне редко.

России удалось первой поставить производство на поток, закупив в Китае около тысячи камер ночного видения. Наносить удары ночью оказалось очень эффективным решением, поскольку дроны успели атаковать критические объекты ВСУ до того, как защитники успели принять меры.

"В последние три недели это стало для нас буквально кошмаром, очень уж много ночных атак. Особую проблему составляют атаки на наши катера и лодки, которые переправляются ночью через Днепр на юге", — поделился Сергей Флэш.

Ночные FPV-дроны обладают теми же преимуществами и недостатками, что и дневные, например, так же уязвимы перед средствами радиоэлектронной борьбы. Их единственным отличием являются системы ночного видения, которые делятся на три категории:

дешевые камеры ценой 50 долларов, с которыми летать можно только в сумерках и лунную ночь с ясным небом;

дорогие ночные камеры ценой 300-400 долларов;

тепловизионные камеры ценой 300-500 долларов.

Больше читайте в материале Фокуса "Ночные дроны, Shahed c 4G, бесполезная РЭБ: интервью с Сергеем Флэшем о ситуации на войне".

Еще в ноябре Сергей Бескрестнов предупредил, что армия РФ начала использовать FPV-дроны даже ночью. Тогда он посоветовал защищаться от ночных БПЛА так же, как от приборов ночного видения.

7 декабря украинский волонтер Сергей Стерненко предположил, что к весне у ВС РФ будет в десять раз больше ночных FPV-дронов. По его мнению, украинским войскам необходимо придумать новые подходы для противодействия таким угрозам.