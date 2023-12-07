"Будет в 10 раз больше": РФ убивает украинских бойцов модифицированными FPV-дронами (видео)

По словам блогера Сергей Стерненко, необходимы системные изменения по противодействию FPV-дронам и системам РЭБ врага. Речь идет не только о количестве дронов для ВСУ, а о новых доктринах.

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Украинский блогер Сергей Стерненко показал видео, на котором российские оккупанты атакуют украинских бойцов FPV-дронами с ночным видением. Ролик он опубликовал у себя в Telegram.

"Хочется пройтись и показать это видео в высоких кабинетах. Россияне бьют наши войска ночными FPV. В том числе пехоту. К весне такого будет больше раз в десять", — отметил Стерненко.

Блогер заявил, что необходимы системные изменения по противодействию FPV-дронам и системам РЭБ врага. По его словам, речь идет не только о количестве дронов у ВСУ, а о новых доктринах.

ВС РФ убивают украинских бойцов ночными FPV-дронами

Кроме того, Стерненко поделился мнением, как сообщается, украинского солдата Павла Петриченко. Он отметил, что если украинское командование и американские партнеры не придумают, как бороться с российскими FPV-дронами, то о наступательных действиях и активной обороне ВСУ можно забыть. Так, Силы обороны не смогут менять людей на позициях, проводить эвакуацию, подвозить на позиции боекомплект, пользоваться техникой.

"За каждым видео жизни наших братьев и сестер", — написал Петриченко.

Он сообщил, что уязвимыми становятся участки фронта до 15 километров. Петриченко у себя в X (ранее Twitter) также отметил, что армия нуждается в централизованном решении противодействия этому модифицированным FPV-дронам.

Комментария Павла Петриченко Фото: Telegram / Стерненко

Как отметил Стерненко, использование FPV-дронов можно сравнить с началом использования танков в Первой мировой войне в 1916 году. Это революция, которая меняет войну. Чтобы с этим бороться нужно создавать свои танки, создавать танковые подразделения, а также разработать доктрину их использования, а в войска поставлять противотанковое оружие.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по ТЭС в Украине. В Минэнергетики добавили, что из-за остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируют временный дефицит электроэнергии.