ВС РФ нанесли удар по ТЭС в Украине: два блока станции остановили работу

В Минэнергетики добавили, что из-за остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируют временный дефицит электроэнергии.

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Вооруженные силы Российской Федерации в четверг, 7 декабря, нанесли удар по ТЭС, которая расположена в прифронтовой зоне. В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование. Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Сегодня днем враг нанес удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне. В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование. Прекратили работу два энергоблока", — отмечают в пресс-службе.

В Минэнергетики добавили, что из-за остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируют временный дефицит электроэнергии в энергосистеме.

"Минэнерго обращается к потребителям с просьбой поддержать энергетиков — потреблять электроэнергию разумно и экономно, особенно в пиковые часы нагрузки", — говорится в сообщении.

РФ атаковала Украину ударными БПЛА Shahed: детали

Напомним, в пресс-центре Воздушных сил ВСУ сообщили, что в ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed. Всего зафиксировано пуски 18 беспилотников, основные направления удара — Хмельницкая и Одесская области.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 15 ударных БПЛА противника. По данным командования, БПЛА запускали с территории оккупированного Крыма — с мыса Чауда.

Также 7 декабря сообщалось об атаке "шахедов" на юг Одесской области. Жители Измаильского района слышали взрывы.