ЗС РФ завдали удару по ТЕС в Україні: два блоки станції зупинили роботу

В Міненергетики додали, що через зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксують тимчасовий дефіцит електроенергії.

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Збройні сили Російської Федерації у четвер, 7 грудня, завдали удару по ТЕС, яка розташована у прифронтовій зоні. Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

"Сьогодні вдень ворог завдав удару по одній із ТЕС у прифронтовій зоні. Унаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки", — зазначають у пресслужбі.

В Міненергетики додали, що через зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксують тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.

"Міненерго звертається до споживачів із проханням підтримати енергетиків — споживати електроенергію розумно й ощадливо, особливо в пікові години навантаження", — йдеться у повідомленні.

РФ атакувала Україну ударними БПЛА Shahed: деталі

Нагадаємо, в пресцентрі Повітряних сил ЗСУ повідомили, що у ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками Shahed. Загалом зафіксовано пуски 18 безпілотників, основні напрямки удару — Хмельницька та Одеська області.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БПЛА противника. За даними командування, БПЛА запускали з території окупованого Криму — з мису Чауда.

Також 7 грудня повідомлялося про атаку "шахедів" на південь Одеської області. Жителі Ізмаїльського району чули вибухи.