РФ вночі атакувала ударними Shahed: вибухи прогриміли у двох областях, деталі (фото)

Як зазначили в командуванні, ударні дрони атакували Ізмаїльський район із Чорного моря. У місцевих пабліках стверджують, що російські БПЛА заходили на територію Молдови та Румунії.

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У ніч на 7 грудня Збройні сили Росії атакували Ізмаїльський район Одеської області, а також Хмельницьку область. Про це повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

Атака "шахедів" на Одеську область

Згідно з повідомленнями командування, група ударних дронів типу Shahed атакувала Одеську область з боку Чорного моря.

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, вибухи і роботу ППО чули в Ізмаїлі, Рені та Орлівці Ізмаїльського району. Як повідомили кореспонденту Фокуса місцеві жителі, вночі в Ізмаїлі було чути потужний вибух.

Пабліки стверджують, що під час атаки на Одеську область російські ударні БПЛА зайшли на територію Молдови та Румунії. Утім, офіційних повідомлень щодо цього поки що немає.

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Про наслідки атаки на Одеську область також не повідомляли.

Вибухи в Хмельницькій області

Під час повітряної тривоги жителі Хмельницької області чули вибухи. Як повідомив заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, у регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

"Станом на цей час повідомлень про постраждалих чи пошкодження інфраструктури немає. Дякуємо ЗСУ за оборону неба над Хмельницькою областю!" — уточнив Тюрін.

Нагадаємо, що в ніч на 6 грудня росіяни також атакували Україну за допомогою "шахедів". Із 48 дронів вдалося перехопити 41.

Днем раніше, 5 грудня, західна частина України зазнала ударів "шахедів". Ударні дрони атакували Вінницьку та Хмельницьку області. Пізніше БПЛА атакували Херсонську та Донецьку області.