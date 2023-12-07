РФ атакувала Україну ударними БПЛА Shahed: дрони зайшли на територію Румунії та Молдови (фото)

За словами спікера Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, росіяни мають намір використати повітряний простір сусідніх країн, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

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У ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками Shahed. Загалом зафіксовано пуски 18 безпілотників, основні напрямки удару — Хмельницька та Одеська області. Про це повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БПЛА противника.

За даними командування, БПЛА запускали з території окупованого Криму — з мису Чауда.

Атака на Одеську область

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, у регіоні безпілотники атакували припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі. Пошкоджено складське приміщення, елеватор і вантажівки. Водій однієї з фур загинув.

"Сьогодні вночі російські терористи протягом майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Наші сили ППО збили переважну кількість "шахедів", однак, на жаль, є влучання", — повідомив Кіпер.

Атака на Миколаївську область

Як розповів керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, в області знищено три ударні БПЛА Shahed.

Робота ППО у Хмельницькій області

Заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу ППО в регіоні під час повітряної тривоги. За його інформацією, під час ворожої атаки ніхто не постраждав. Руйнувань також не зафіксовано.

"Шахеди" залетіли на територію Румунії та Молдови

Представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Брачтук в ефірі національного телемарафону повідомив, що інтенсивність застосування росіянами "шахедів" зростає. За його словами, під час атаки на Одеську область, дрони заходили з моря і постійно змінювали маршрут. Є інформація, що безпілотники прямували в Україну, пролітаючи територію Румунії та Молдови.

"Заходили з моря безпілотники, намагалися змінювати маршрут. Є попередня інформація, що один із дронів-камікадзе заходив, пролітаючи через територію Румунії, а також територію Молдови. Уже був такий маршрут і дуже часто ворог його використовував, коли запускав дрони — вздовж кордону між Україною та Молдовою і вздовж кордону з Румунією. Ми сподівалися, що відреагують румуни і що ця ситуація підтвердиться. Поки що немає реакції", — розповів Братчук.

За його словами, росіяни використовують повітряний простір Молдови та Румунії для того, щоб ускладнити роботу української ППО.

Нагадаємо, 7 грудня повідомлялося про атаку "шахедів" на південь Одеської області. Жителі Ізмаїльського району чули вибухи.