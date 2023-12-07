ВС РФ без "Солнцепеков": как дроны за $500 истребляют опаснейшее оружие россиян (видео)

ТОС "Солнцепек" стоит 15 миллионов долларов, но один недостаток делает их очень уязвимыми перед БПЛА-камикадзе.

Related video

Украинские дроны-камикадзе, средняя цена которых составляет 500 долларов, сумели изменить всю боевую обстановку на фронте, уничтожаю дорогие и опасные российские тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек". Об этом говорится в материале Defense Express, который был опубликован в четверг, 7 декабря.

В качестве примера медиа приводит видео, на котором бойцы 72-й отдельной механизированной бригады использовали дрон-камикадзе, чтобы уничтожить вражескую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" российской оккупационной армии. Операторы из подразделения Shadow обнаружили вражескую машину с помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата и передали ее координаты войскам из 72-й отдельной механизированной бригады. После попадания ударного дрона в машину взорвалась, а кадры показывают полностью сожженный "Солнцепек".

К слову, по состоянию на октябрь 2023 года бойцы ВСУ уничтожили как минимум четыре российские системы "Солнцепек". Также стоит отметить, что три из четырех "Солнцепеков" были уничтожены ударными дронами, которые могут легко превратить эту систему в пепел, особенно если она полностью загружена боеприпасами.

Defense Express отмечает, что за кадрами видео, на которых уничтожают ТОС, стоит сверхвысокая слаженность и взаимодействие подразделений, когда вражеский "Солнцепек" был заблаговременно замечен, при этом сразу несколько дронов следили за ним. Залогом успешной ликвидации техники противника стало также мастерство оператора FPV-дрона, который попал не просто в цель, а в направляющие, что вызвало детонацию всего боекомплекта, ликвидацию техники и гибель экипажа.

"Это видео демонстрирует, как российская концепция использования системы ТОС-1А была нарушена", — говорится в опубликованном материале.

Медиа также пишет о том, почему FPV-дронам удалось переломать привычный ход войны, ликвидируя технику, которая стоит в десятки раз дороже самих БПЛА. У системы ТОС-1А есть недостаток, связанный с необходимостью выйти на прямую видимость цели для наведения. Это открытый маневр, который делает их уязвимыми. Однако FPV-дроны могут поражать цели без выхода на прямую видимость. Их использование в сочетании с хорошей мастерством операторов позволяет эффективно уничтожать "Солнцепеки".

Отметим, что "Солнцепек" — это российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит путем воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях. Дальность поражения достигает 6 километров.

Напомним, 7 декабря мы писали о том, что воины 72-й ОМБр и 74-й ОРБ уничтожили "Солнцепек" ВС РФ. Противник пытался спрятать вооружение рядом с посадкой, однако благодаря объединенным усилиям украинских защитников оккупанты понесли потери.

А в конце ноября стало известно о том, что ударный дрон "Пегас" подорвал российскую ТОС "Солнцепек". Огнеметную систему российские оккупанты поставили вблизи разрушенных зданий. Последние не стали преградой для дрона-камикадзе, который под руководством оператора БПЛА успешно подлетел к намеченной цели и подорвал военную технику противника.