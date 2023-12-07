К плохим приходят ВСУ: воины 72-й ОМБр и 74-й ОРБ уничтожили "Солнцепек" ВС РФ (видео)

На опубликованных кадрах можно увидеть, что противник пытался спрятать вооружение рядом с посадкой, однако благодаря объединенным усилиям украинских защитников оккупанты понесли потери.

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Украинские военные продолжают наносить урон российским оккупантам на поле боя. После успешных операций противнику остается лишь подсчитывать потери. Кадры с очередными эффективными действиями ВСУ опубликовали Сухопутные войска в социальной сети Facebook 7 декабря.

На этот раз украинским защитникам удалось уничтожить российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" на одном из направлений фронта. При помощи дрона на вооружение противника были сброшены снаряды.

На опубликованных кадрах можно увидеть детально очередную успешную операцию ВСУ. Участвовали в этом бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, а также воины из 74-го отдельного разведывательного батальона.

"Так сложилось исторически, что к хорошим деткам приходит Николайчик, а к "плохим мальчикам" Черные Запорожцы и 74 ОРБ. И вот что бывает…", — говорится в сообщении 72-й ОМБр.

Украинские защитники объединили свои усилия и обнаружили технику противника. Россияне хотели спрятать свой "Солнцепек" вблизи посадки, однако не смогли этого уделать. По нему был нанесен удар, в результате которого использовать вооружение невозможно. Очередные потери для противника, которые были нанесены при помощи FPV-дрона.

Где именно была уничтожена техника ВС РФ — неизвестно, однако ранее 72-я ОМБр воевала в направлении Угледара Донецкой области.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что украинские пограничники с БПЛА уничтожили танки и позиции ВС РФ. В ГПСУ рассказали, что украинские защитники фиксируют попытки противника продвигаться вперед и начинают работать. Это приводит к колоссальным потерям для ВС РФ.