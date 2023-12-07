До поганих приходять ЗСУ: воїни 72-ї ОМБр і 74-ї ОРБ знищили "Солнцепек" ЗС РФ (відео)

На опублікованих кадрах можна побачити, що противник намагався заховати озброєння поруч із посадкою, однак завдяки об'єднаним зусиллям українських захисників окупанти зазнали втрат.

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Українські військові продовжують завдавати шкоди російським окупантам на полі бою. Після успішних операцій противнику залишається лише підраховувати втрати. Кадри з черговими ефективними діями ЗСУ опублікували Сухопутні війська в соціальній мережі Facebook 7 грудня.

Цього разу українським захисникам вдалося знищити російську важку вогнеметну систему "Солнцепек" на одному з напрямків фронту. За допомогою дрона на озброєння противника було скинуто снаряди.

На опублікованих кадрах можна побачити детально чергову успішну операцію ЗСУ. Брали участь у цьому бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, а також воїни з 74-го окремого розвідувального батальйону.

"Так склалося історично, що до хороших діток приходить Миколайчик, а до "поганих хлопчиків" Чорні Запорожці та 74 ОРБ. І ось що буває...", — йдеться в повідомленні 72-ї ОМБр.

Українські захисники об'єднали свої зусилля та виявили техніку противника. Росіяни хотіли заховати свій "Солнцепек" поблизу посадки, однак не змогли цього вдіяти. По ньому було завдано удару, внаслідок якого використовувати озброєння неможливо. Чергові втрати для противника, які було завдано за допомогою FPV-дрона.

Де саме було знищено техніку ЗС РФ — невідомо, проте раніше 72-га ОМБр воювала в напрямку Вугледара Донецької області.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що українські прикордонники з БПЛА знищили танки і позиції ЗС РФ. У ДПСУ розповіли, що українські захисники фіксують спроби противника просуватися вперед і починають працювати. Це призводить до колосальних втрат для ЗС РФ.