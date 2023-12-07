"Згорів після теплої зустрічі": ЗСУ знищили рідкісну мінометну установку росіян (відео)

Українські військові за допомогою дрона вразили комплекс із мінометом 2Б9 (2Б9М) "Волошка".

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Українські військові 24 ОМБр знищили мінометну установку 2К21 за допомогою FPV-дрона. Відповідне відео з'явилося на сторінці бригади в Telegram.

Як повідомив український блогер Сергій Стерненко, установка є досить рідкісною.

"Досить рідкісну ціль знищили вашим дроном воїни Рарог 24 бригади. Мінометний комплекс 2К21 згорів після такої влучної і теплої зустрічі", — написав він.

Українці знищили рідкісну мінометну установку ЗС РФ

Що таке 2К21

Пересувний комплекс, розміщений на транспортній машині типу 2Ф54 на шасі двовісного автомобіля підвищеної прохідності "Урал-43206". До комплексу входить радянський возимо-буксируваний міномет 2Б9 (2Б9М) "Волошка".

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники з БПЛА знищили танки і позиції ЗС РФ. У ДПСУ розповіли, що українські захисники фіксують спроби противника просуватися вперед і починають працювати. Це призводить до колосальних втрат для ЗС РФ.

Також нагадаємо, що під Лиманом ЗСУ поцілили HIMARS по вертольоту Мі-8 РФ. Уламки від вибуху ракети GMLRS прошили російський вертоліт вартістю майже 15 млн дол, свідчить відео від бійців ЗСУ. Подія сталася на невказаній ділянці під Лиманом.