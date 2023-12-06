"Функціонально знищили": під Лиманом ЗСУ поцілили HIMARS по вертольоту Мі-8 РФ (відео)

Уламки від вибуху ракети GMLRS прошили російський вертоліт вартістю майже 15 млн дол., свідчить відео від бійців ЗСУ. Подія відбулась на невказаній ділянці під Лиманом.

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Українські воїни використали американську реактивну систему HIMARS для знешкодження російського транспортного вертольота Мі-8. Подія відбулась на східному відтинку фронту, при чому ціль як раз приземлилась посеред поля. Точка, у яку влучила ракета ЗСУ, показали на відео, опублікованому у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

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У дописі вказано, що подія відбулась на Лиманському напрямку. Оператори аеророзвідки виявили вертоліт Мі-8 ЗС РФ, який сів у полі, і передали його координати українським артилеристам. Після цього по цілі вдарили ракетою GMLRS, випустивши її з установки HIMARS.

На відео, знятому українським дроном, можна розгледіти російське повітряне судно, біля якого спалахує вибух. Коли зображення збільшують, то помітно, що снаряд ударив на відстані близько 5-10 метрів від цілі. Є впевненість, що РФ все ж втратила вертоліт — так повідомили не вказані джерела.

"Вертоліт був функціонально знищений", — ідеться у повідомленні.

Немає більш детальної інформації щодо того, де саме під Лиманом збили російський Мі-8, вартістю близько 15 млрд дол. Також у російському пабліку Flightbomber поки що немає підтвердження цьому інциденту.

Бої на сході — деталі

Зазначимо, у вечірньому звіті Генштабу ЗСУ пояснили, що відбувається на Лиманському відтинку фронту. Згідно з даними командування, під Лиманом відбулось 26 атак ЗС РФ — це більше, ніж навіть на Авдіївському напрямку. Ворог намагався штурмувати по лінії від Серебрянського лісництва на Луганщині до Роздолівки на Донеччині.

Лінія фронту на Лиманському напрямку станом на 6 грудня 2023 року Фото: DeepState

Між тим протягом останніх кількох днів у ЗМІ повідомляли про продовження атак ЗС РФ під Авдіївкою. Зокрема, з'явились публікації, у яких говорилось про деяке просування окупаційних військ на північному флангу біля села Степове, але пізніше місцевість "зачистили". Втім 6 грудня стало відомо, що українським воїнам вдалось відбити у ворога дві позиції, втримати Авдіївський коксохім і не допустити закріплення противника у Степовому.

Нагадуємо, 6 грудня росіяни втратили відразу двох осіб, які підтримували вторгнення РФ. Спершу у Луганську підірвали авто з місцевим колаборантом Олегом Поповим: представники окупаційної адміністрації підтвердили, що він загинув. Пізніше у ЗСУ написали про смерть українського екснардепа Іллі Киви: його знайшли скривавленим у Підмосков'ї.