Відбиваємось Bradley: ЗС РФ відкотились від Авдіївського коксохіму і Степового, — журналіст

Щоб добитись успіху під час бойових дій, українським військовим потрібно мати більше БМП Bradley. Саме ці бронемашини допомогли їм втримати позиції навколо Авдіївки.

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Бійці ЗСУ втримують позиції в селі Степове на північному фланзі біля Авдіївки. Також вибили підрозділи ЗС РФ з двох позицій та з-під Авдіївського коксохіму. Наростає впевненість, що росіяни не зможуть окупувати населений пункт мінімум до щорічного звернення президента Володимира Путіна. Про деталі ситуації на Донецькому напрямку розповів військовий журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі.

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Цаплієнко опублікував фрагмент репортажу, знятого на Авдіївському відтинку фронту. У кадр потрапила бойова машина піхоти Bradley М2А2, яку використовують бійці ЗСУ, відбиваючи штурми ЗС РФ і контратакуючи. Цей пристрій "підіймає настрій хлопцям на нулі", — зауважив журналіст. Наприклад, вона корисна, коли гатить по ворогу і коли рятує життя українських воїнів.

БМП M2 Bradley під Авдіївкою Фото: Скриншот

Один з українських військових, командир екіпажу за позивним "Барбі", наголосив, що БМП "Бредлі" дійсно може проїхати туди, куди "не проїде більше нічого". Чоловік наголосив, що Україні "потрібно більше таких машин і тоді все піде краще".

Командир екіпажу з позивним "Барбі" Фото: Скриншот

У дописі журналіста вказується, що ЗС РФ не закріпились у селі Степовому, не проникли на Авдіївський коксохімічний комбінат і втратили дві позиції. Висловив упевненість, що росіяни не зможуть захопити Авдіївку до щорічного виступу Путіна, який має відбутись 14 грудня.

Цаплієнко показав БМП "Бредлі" під Авдіївкою Фото: Скриншот

Оборона Авдіївки — деталі

Зазначимо, наразі не відомо, коли саме Цаплієнко записав репортаж з-під Авдіївки. У кадр потрапив осінній пейзаж — снігу немає, дорога досить суха.

6 грудня ситуацію на Авдіївському відтинку проаналізував військовий оглядач Костянтин Машовець. Зазначив, що російські війська атакували у шести точках на північному та південному флангах. Ворог не добився успіху і дійсно втратив дві позиції. Оглядач зауважив, бої ідуть гарячі, а подекуди бійці ЗСУ проводять вдалі контратаки.

Ситуація під Авдіївкою станом на 6 грудня 2023 року Фото: DeepState

3 грудня голова військової міської адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що російські солдати інколи дістають до паркану Авдіївського коксохіму. Але їм щоразу доводиться відступати. Також раніше він заявив, що українські військові відшукали росіян, які розстріляли полонених бійців ЗСУ, і знешкодили їх.

Нагадуємо, 5 та 6 грудня неспокійно було на позиціях ЗС РФ у Донецьку. Зокрема, 5 грудня безпілотник Perun скинув вибухівку на РСЗВ "Град" і склад БК у Кіровському районі. Після цього, 6 грудня, запалало на базі палива у Будьонівському районі.