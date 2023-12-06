"Функционально уничтожили": под Лиманом ВСУ попали HIMARS по вертолету Ми-8 РФ (видео)

Обломки от взрыва ракеты GMLRS прошили российский вертолет стоимостью почти 15 млн долл., свидетельствует видео от бойцов ВСУ. Событие произошло на неуказанном участке под Лиманом.

Related video

Украинские воины использовали американскую реактивную систему HIMARS для обезвреживания российского транспортного вертолета Ми-8. Событие произошло на восточном отрезке фронта, причем цель как раз приземлилась посреди поля. Точка, в которую попала ракета ВСУ, показали на видео, опубликованном в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Важно

"Команды отступать еще не было": эксперт о том, что может переломить ситуацию в Авдеевке

В заметке указано, что событие произошло на Лиманском направлении. Операторы аэроразведки обнаружили вертолет Ми-8 ВС РФ, который сел в поле, и передали его координаты украинским артиллеристам. После этого по цели ударили ракетой GMLRS, выпустив ее из установки HIMARS.

На видео, снятом украинским дроном, можно разглядеть российское воздушное судно, возле которого вспыхивает взрыв. Когда изображение увеличивают, то заметно, что снаряд ударил на расстоянии около 5-10 метров от цели. Есть уверенность, что РФ все же потеряла вертолет — так сообщили не указанные источники.

"Вертолет был функционально уничтожен", — говорится в сообщении.

Нет более подробной информации о том, где именно под Лиманом сбили российский Ми-8, стоимостью около 15 млрд долл. Также в российском паблике Flightbomber пока нет подтверждения этому инциденту.

Бои на востоке — детали

Отметим, в вечернем отчете Генштаба ВСУ объяснили, что происходит на Лиманском отрезке фронта. Согласно данным командования, под Лиманом состоялось 26 атак ВС РФ — это больше, чем даже на Авдеевском направлении. Враг пытался штурмовать по линии от Серебрянского лесничества на Луганщине до Раздоловки в Донецкой области.

Линия фронта на Лиманском направлении по состоянию на 6 декабря 2023 года Фото: DeepState

Между тем в течение последних нескольких дней в СМИ сообщали о продолжении атак ВС РФ под Авдеевкой. В частности, появились публикации, в которых говорилось о некотором продвижении оккупационных войск на северном фланге возле села Степовое, но позже местность "зачистили". Впрочем, 6 декабря стало известно, что украинским воинам удалось отбить у врага две позиции, удержать Авдеевский коксохим и не допустить закрепления противника в Степном.

Напоминаем, 6 декабря россияне потеряли сразу двух человек, которые поддерживали вторжение РФ. Сначала в Луганске взорвали авто с местным коллаборантом Олегом Поповым: представители оккупационной администрации подтвердили, что он погиб. Позже в ВСУ написали о смерти украинского экс-нардепа Ильи Кивы: его нашли окровавленным в Подмосковье.