Восстановили утраченные позиции: ВСУ контратаковали вблизи Авдеевки, – ISW (карта)

По данным американских аналитиков, украинские войска недавно атаковали позиции российских оккупантов в лесу к югу от Степового.

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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные действия в районе Авдеевки. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 4 декабря.

Аналитики отмечают, ссылаясь на геолокационные кадры, что российские войска продвинулись в районе водохранилища к северу от Авдеевки. Также сообщается, что оккупанты продвинулись в пределах Степового.

Российские военные блогеры утверждают, что ВС РФ укрепили контроль над позициями в Степовом и вокруг него, а в районе Авдеевского коксохимического завода идут тяжелые бои. По словам одного из блогеров, российские силы продвинулись на 600 метров в лесной зоне к юго-востоку от Степового.

Карта боев в Донецкой области Фото: ISW

В отчете также упоминается заявление Генштаба ВСУ о безуспешных наступательных операциях России восточнее Новокалиново, Новобахмутовки, а также вблизи Авдеевки, Степового, Северного и Первомайского.

По информации американских аналитиков, украинские войска недавно провели контрнаступательные действия в районе Авдеевки и по состоянию на 1 декабря вернули утраченные позиции.

"На кадрах с геопривязкой, опубликованных 4 декабря, видно, как украинские войска атакуют российские позиции в лесу к югу от Степового примерно 1 декабря", — отметили авторы отчета.

Напомним, по данным ISW от 3 декабря, ВСУ сохраняют инициативу в районе Работино, где россияне придерживаются тактики маневренной обороны. Вместе с тем оккупационные войска продвигаются под Авдеевкой, атакуют под Купянском, Бахмутом и в Запорожской области.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 4 декабря предположил, что ВС РФ ожидают благоприятной погоды, чтобы применить технику в третьей волне штурмов города.