Третья волна штурмов Авдеевки: ВС РФ ждут благоприятной погоды, чтобы применить технику, — МВА

Начальник военной администрации Виталий Барабаш отметил, что россияне пробуют растянуть внимание по всей линии обороны, пытаясь отвлечь ВСУ от приоритетных для них направлений.

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Российские оккупанты активно обстреливают Авдеевку Донецкой области из ствольной, реактивной и минометной артиллерии. ВС РФ ожидают благоприятной погоды, чтобы применить технику в третьей волне штурмов города. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Прошли сутки и сегодня уже началось очень много артиллерийских обстрелов, из ствольной и реактивной артиллерии, минометных обстрелов очень много. Ну и конечно, что штурмовых действий также прибавилось. Вчера и сегодня их на порядок больше, чем позапрошлые сутки", — отметил Барабаш.

Начальник Авдеевской МВА отметил, что третья волна штурмовых действий отличается от двух предыдущих прежде всего тем, что они условно "открыли" два новых направления.

"Это не новые, они и были и раньше, и враг там очень часто какие-то активности проводил, но не так, как по другим направлениям. Речь идет о направлении из Донецка через Спартак, и второй — из Ясиноватой на "промку", — пояснил начальник МВА.

Кроме того, добавил Барабаш, что ВС РФ пробуют развести внимание по всей линии обороны, пытаясь отвлечь ВСУ от направлений, которые для них являются приоритетными.

"Скорее всего, они ждут более благоприятных погодных условий, чтобы применить на этих направлениях снова технику так количественно, как они это делали в двух предыдущих волнах", — отметил начальник МВА.

Напомним, что в сети 2 декабря появилось видео, на котором ВС РФ расстреляли бойцов ВСУ, которые сдались в плен. Офис Генпрокурора начал расследование.

Ранее сообщалось, что в районе Токмака ВС РФ расстреляли группу украинских военнопленных . По шефронам на форме погибшими военнопленными были нацгвардейцы.