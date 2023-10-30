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Военный Фокус Российско-украинская война

"Связали руки, а потом убили": ВС РФ расстреляли пленных под Токмаком, — Стерненко (фото)

Убитые украинские военные, убийство, пленные
Оккупанты расстреляли украинских военнопленных

Расстрелянными военнопленными, судя по шевронам, являются нацгвардейцы. Часть россиян, которые причастны к убийству пленных, уже ликвидирована, рассказал волонтер Сергей Стерненко.

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На Токмакском направлении российские военные расстреляли группу украинских военнопленных. Об этом сообщил волонтер и активист Сергей Стерненко в своем Telegram.

"Это ужасные кадры. И мир должен их видеть. Россияне расстреляли украинских пленных. Это произошло несколько дней назад на Токмакском направлении. Видно, что воинам связали руки за спиной, а потом убили", — сказал Сергей Стерненко.

Он отметил, что согласно шевронам, погибшими военнопленными были нацгвардейцы.

По словам Стерненко, часть оккупантов, которые причастны к убийству украинцев, уже ликвидированы. Однако "истребление всей российской орды не будет достаточной платой за жизнь наших людей".

Скриншот публикации Сергея Стерненко, Telegram Fullscreen

В своей соцсети Х (Twitter) Стерненко отметил, что мир должен увидеть доказательства еще одного военного преступления Вооруженных сил Российской Федерации. Он считает, что те, кто говорят о мире с врагом — поддерживают преступления РФ.

"Это зло надо только уничтожить. Иначе оно скоро постучится в ваши собственные двери", — добавил Сергей Стерненко.

Убитые украинские военные, убийство, пленные Fullscreen
Убитые украинские военные
Убитые украинские военные, убийство, пленные Fullscreen
Убитые украинские военные
Убитые украинские военные, убийство, пленные Fullscreen
Убитые украинские военные

На момент выхода публикации в пресс-службе Национальной гвардии Украины не прокомментировали убийство украинских военных.

Напомним, 4 октября Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) подтвердило подлинность видео, на котором оккупанты убили украинского военнопленного после слов "Слава Украине". Кроме этого, в ООН заявили о еще шести новых случаях внесудебных казней украинских пленных.

23 октября в пресс-службе полиции Черниговской области рассказали, что 18 марта 2022 года во время временной оккупации одного из населенных пунктов Черниговщины оккупанты пытали, а после чего расстреляли мужчин за то, что один из них участвовал в АТО/ООС.