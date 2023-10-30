"Звʼязали руки, а потім убили": ЗС РФ розстріляли полонених під Токмаком, — Стерненко (фото)

Розстріляними військовополоненими, судячи з шевронів, є нацгвардійці. Частина росіян, які причетні до вбивства полонених, уже ліквідована, розповів волонтер Сергій Стерненко.

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На Токмацькому напрямку російські військові розстріляли групу українських військовополонених. Про це повідомив волонтер і активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram.

"Це жахливі кадри. І світ має їх бачити. Росіяни розстріляли українських полонених. Це сталося кілька днів тому на Токмацькому напрямку. Видно, що воїнам звʼязали руки за спиною, а потім убили", — сказав Сергій Стерненко.

Він зазначив, що, відповідно до шевронів, загиблими військовополоненими були нацгвардійці.

За словами Стерненка, частину окупантів, які причетні до вбивства українців, уже ліквідовано. Проте "винищення усієї російської орди не буде достатньою сплатою за життя наших людей".

У своєму акаунті в соцмережі Х (Twitter) Стерненко наголосив, що світ повинен побачити докази ще одного воєнного злочину Збройних сил Російської Федерації. Він вважає, що ті, хто говорять про мир із ворогом, підтримують злочини РФ.

"Це зло треба тільки знищити. Інакше воно скоро постукає у ваші власні двері", — додав Сергій Стерненко.

Вбиті українські військові

Вбиті українські військові

Вбиті українські військові

На момент виходу публікації в пресслужбі Національної гвардії України не прокоментували вбивство українських військових.

Нагадаємо, 4 жовтня Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) підтвердило справжність відео, на якому окупанти вбили українського військовополоненого після слів "Слава Україні". В ООН заявили про ще шість нових випадків позасудових страт українських полонених.

23 жовтня в пресслужбі поліції Чернігівської області розповіли, що 18 березня 2022 року під час тимчасової окупації одного з населених пунктів Чернігівщини окупанти катували, а після чого розстріляли чоловіків за те, що один із них брав участь в АТО/ООС.