Подрыв автомобиля в Луганске: в СБУ подтвердили ликвидацию Олега Попова, — СМИ

По словам журналистов, в СБУ заявили, что коллаборант был военным преступником.

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Взрыв в центре оккупированного Луганска 6 декабря организовала Служба безопасности Украины. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

"Сегодня во временно оккупированном Луганске взорвался автомобиль с депутатом "Народного совета "ЛНР" и военным преступником Олегом Поповым. По информации наших источников, данная ликвидация является делом рук СБУ", — сказано в сообщении.

Напомним, что в Луганске подорвали автомобиль с "депутатом" так называемого "Народного совета ЛНР" Олегом Поповым. Взрыв произошел возле стадиона "Авангард". Сперва утверждалось, что Попов ранен. Позже появились сообщения о его гибели.

Кто такой Олег Попов

Как сообщает проект "Война и санкции", Олег Попов родился в 1972 году в Луганске. До 2014 года занимался предпринимательством, а позже стал членом так называемого "Народного совета ЛНР". В сентябре 2022 года на него произошло первое покушение, о чем написал журналист Денис Казанский. Позже стало известно, что Попов жив.

Олег Попов Фото: Луганский информационный центр

Также напомним, что 4 декабря стало известно о взрыве на нефтебазе в Луганске. Российские власти утверждали, что топливо ВС РФ атаковали дроны-камикадзе. В результате атаки загорелся один резервуар. Пожар локализован, заявили представители. Позже удар подтвердили в Генштабе ВСУ.