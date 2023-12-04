Достали за 100 км: в Генштабе ВСУ подтвердили удар по нефтебазе ВС РФ в Луганске (карта)

Украинские дроны беспрепятственно перелетели линию фронта на Луганщине и преодолели местность, насыщенную войсками ВС РФ. За дронами начали охотиться когда они добрались непосредственно к своей цели.

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В СтратКом ВСУ подтвердили, что Силы обороны Украины атаковали склад горюче-смазочных материалов ВС РФ, расположенный в дальнем тылу — на окраине Луганска. На кадрах с места событий слышно, что удар нанесли с помощью нескольких БПЛА. Об этом написали в заметке в Telegram-канале учреждения.

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В сообщении СтратКом ВСУ указали, что событие произошло в ночь с 3 на 4 декабря 2023 года. Удар нанесен по нефтебазе, расположенной на улице Руднева на южной окраине Луганска. На спутниковой фотографии местности, прикрепленной к сообщению, можно насчитать около десяти больших и около 20 меньших цистерн для хранения горючего.

Где произошел взрыв в Луганске 3 декабря Фото: Google Maps

На видео с места событий видно, как что-то пылает посреди нефтебазы. Кроме того, слышно, как гудит мотор украинского беспилотника, который кружит над топливом ВС РФ. Тем временем в направлении БПЛА стреляют российские зенитки.

Отметим, расстояние от нефтебазы в Луганске до возможного места пуска БПЛА Сил обороны — около 100 км. При этом дронам нужно было бы лететь над местностью, где происходят боевые действия, и над временно оккупированными территориями Донбасса. При этом российские системы РЭБ их не сбили, а локаторы не заметили.

Луганская область: расстояние, которое должны были пролететь беспилотники до базы ВС РФ Фото: DeepState

Взрыв в Луганске — детали

О взрыве на нефтебазе в Луганске стало известно утром 4 декабря. Российские власти утверждали, что топливо ВС РФ атаковали дроны-камикадзе. В результате атаки загорелся один резервуар. Пожар локализован, заявили представители оккупантов.

Предыдущий точный удар в тыл российских оккупантов на Луганщине состоялся в сентябре 2023 года — об этом написал Фокус. В тот день началась детонация снарядов на складе БК в городе Сорокино. Примечательно, что населенный пункт расположен от фронта еще дальше, чем Луганск. В частности, от него до линии боев — около 150 км.

Напоминаем, экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине после прихода "русского мира". По словам украинского чиновника, гражданские страдают от антисанитарных условий, в частности — от нашествия тараканов. Между тем в Минобороны Украины объяснили, когда возрастет количество БПЛА в боевых частях ВСУ и как это отразится на линии фронта.