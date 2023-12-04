"Крысы заполонили все": ситуация на Луганщине критическая, и становится только хуже, — Гайдай (видео)

Экс-глава ОВА Сергей Гайдай предупредил о "неприятных сюрпризах" из региона. По его словам, местные вынуждены бороться с нашествием тараканов, а из-за качества воды в города даже высылали врачей в "скафандрах".

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В Луганской области критическая ситуация из-за действий российских оккупантов, и она только ухудшается. Об этом в комментарии "24 Каналу" 4 декабря рассказал бывший начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в этом году зима более холодная, но захватчики до сих пор не подготовили захваченные города к отопительному сезону. В частности, это касается Северодонецка, Рубежного, Лисичанска.

"Могу сказать, что мы будем получать очень много неприятных сюрпризов из оккупированной Луганщины", — предупредил Гайдай.

Он рассказал, что жители Луганщины вынуждены "воевать" с мышами и тараканами.

"Крысы просто заполонили там все, и это не единичные случаи. Они бегают толпами, потому что есть где разгуляться", — описал экс-глава ОВА.

Он подтвердил, что россияне не вывозят мусор, ведь не построили для этого новые площадки. Более того, оккупанты даже не закончили ремонт очистных сооружений и канализации. Его начала украинская власть еще до войны, и все было на завершающих этапах.

"Представьте себе, какое там качество воды, если россияне год назад даже отправляли "десант" из медиков, которые ходили в специальных защитных "скафандрах" и выясняли, что происходит, потому что больных было огромное количество", — подчеркнул Гайдай.

По его словам, в медицинской сфере ситуация — не лучше. Россияне украли современное оборудование и отвезли в Луганский медицинский городок. Однако гражданских людей в больницах не принимают, потому что они переполнены ранеными оккупантами.

"Все эти факты говорят о кризисном состоянии на территории оккупированной Луганщины", — добавил экс-руководитель ОВА.

Комментарий Сергея Гайдая (о ситуации на Луганщине — с 26:18)

Напомним, в Запорожской области растет социальное напряжение. Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, российские оккупанты урезали выплаты и пенсии для населения.

В ЦНС информировали, что российские захватчики готовятся проводить выборы на временно захваченных территориях.