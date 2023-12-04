"Имитация легитимности российского фюрера": оккупанты готовятся к "выборам" на ВОТ, — ЦНС

Для подготовки так называемых "выборов" на оккупированные территории приехал Андрей Ярин, который возглавит так называемый предвыборный штаб Владимира Путина. Он будет заниматься подготовкой к фальсификациям и обеспечением хотя бы минимальной явки, рассказали в командовании подполья.

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Российские оккупанты планируют провести так называемые "выборы" президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Весной 2024 года в РФ запланированы "выборы" Владимира Путина, которые призваны имитировать легитимность пребывания на посту российского фюрера", — говорится в сообщении.

В командовании подполья отметили, что несмотря на то, что временно оккупированные территории не являются частью России, враг планирует провести на них так называемые "выборы". Факт имитации выборов на оккупированных территориях делает Владимира Путина нелегитимным в мире.

В ЦНС рассказали, что на оккупированные территории прибыл Андрей Ярин, который возглавит так называемый предвыборный штаб Владимира Путина, для подготовки к "избирательному фарсу". Задачей Ярина является налаживание работы так называемых "избирательных комиссий", подготовка к фальсификациям и обеспечение хотя бы минимальной явки.

В Центре национального сопротивления отметили, что все украинцы, которые помогают россиянам проводить так называемые "выборы" понесут ответственность за коллаборационную деятельность.

Напомним, 15 ноября городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты начали подготовку Запорожской области к "президентским выборам в РФ". Враг начал образовывать комиссии и агитационные группы. Их задачей является съемка пропагандистского кино о том, что якобы состоялось голосование.

24 ноября в СМИ сообщили, что результаты президентских выборов в России повлияют на военную стратегию РФ. По словам профессора политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григория Голосова, Владимир Путин хотел убедиться, что никто, в том числе из политических элит, не сможет поставить под сомнение его легитимность.