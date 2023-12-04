"Імітація легітимності російського фюрера": окупанти готуються до "виборів" на ТОТ, — ЦНС

Для підготовки так званих "виборів" на окуповані території приїхав Андрій Ярін, який очолить так званий передвиборчий штаб Володимира Путіна. Він займатиметься підготовкою до фальсифікацій та забезпеченням хоча б мінімальної явки, розповіли в командуванні підпілля.

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Російські окупанти планують провести так звані "вибори" президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Весною 2024 року у РФ заплановані "вибори" Володимира Путіна, які покликані імітувати легітимність перебування на посаді російського фюрера", — йдеться у повідомленні.

У командуванні підпілля зазначили, що попри те, що тимчасово окуповані території не є частиною Росії, ворог планує провести на них так звані "вибори". Факт імітації виборів на окупованих територіях робить Володимира Путіна нелегітимним у світі.

У ЦНС розповіли, що на окуповані території прибув Андрій Ярін, який очолить так званий передвиборчий штаб Володимира Путіна, для підготовки до "виборчого фарсу". Завданням Яріна є налагодження роботи так званих "виборчих комісій", підготовка до фальсифікацій та забезпечення хоча б мінімальної явки.

У Центрі національного спротиву наголосили, що всі українці, які допомагають росіянам проводити так звані "вибори" понесуть відповідальність за колабораційну діяльність.

Нагадаємо, 15 листопада міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти розпочали підготовку Запорізької області до "президентських виборів у РФ". Ворог розпочав утворювати комісії та агітаційні групи. Їхнім завданням є зйомка пропагандистського кіно про те, що нібито відбулося голосування.

24 листопада у ЗМІ повідомили, що результати президентських виборів у Росії вплинуть на військову стратегію РФ. За словами професора політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі Григорія Голосова, Володимир Путін хотів переконатися, що ніхто, зокрема з політичних еліт, не зможе поставити під сумнів його легітимність.