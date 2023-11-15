"Завозять тисячі росіян": загарбники почали готуватися до "виборів Путіна" в окупації

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, мета росіян — зняти пропагандистське кіно про те, що нібито відбулося голосування на виборах президента й видати бажаний результат.

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Російські загарбники розпочали підготовку Запорізької області до майбутніх "президентських виборів у РФ". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час ефіру "Суспільне. Спротив".

"Вони починають утворювати комісії, агітаційні групи до "виборів" у РФ. Їхня мета — зняти пропагандистське кіно про те, що нібито відбулося голосування. Зараз вони роблять переоблік усіх, хто проживає в Бердянську, Мелітополі й інших населених пунктах. Запишуть усіх, хто проголосував "за", але це точно не відповідатиме дійсності", — зазначив він.

Згідно з його заявою, жителі цього регіону масово відмовляються співпрацювати з Російською Федерацією.

"Місцевих мало, росіяни завозять десятки тисяч російських чиновників, учителів, прокурорів, поліцейських. Саме з цих людей і формуватимуть комісії. Палітра різна. Привозять навіть із Сибіру. Привозять із Дагестану людей, які ледь розмовляють російською", — додав Федоров.

Нагадаємо, що розвідка Великої Британії спрогнозувала ймовірність мобілізації в Росії до виборів президента. Передвиборча кампанія Володимира Путіна, як вважають у Міноборони Великої Британії, неофіційно розпочнеться в листопаді 2023 року.

Повідомляється, що хоча вибори в Росії є об'єктом втручання та контролю з боку Кремля, для нинішньої влади це єдиний спосіб політичної легітимації. Міноборони Великої Британії вважає, що передвиборча кампанія Путіна буде зосереджена на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від "агресивних зовнішніх ворогів". Це наратив, який часто використовується для виправдання дій держави та Путіна й консолідації влади.