"Завозят тысячи россиян": захватчики начали готовиться к "выборам Путина" в оккупации

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, цель россиян — снять пропагандистское кино о том, что якобы состоялось голосование на выборах президента и выдать желаемый результат.

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Российские захватчики приступили к подготовке Запорожской области к предстоящим "президентским выборам в РФ". Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров во время эфира "Суспільне. Сопротивление".

"Они начинают образовывать комиссии, агитационные группы к "выборам" в РФ. Их цель — снять пропагандистское кино о том, что якобы состоялось голосование. Сейчас они делают переучет всех, кто проживает в Бердянске, Мелитополе и других населенных пунктах. Запишут всех, проголосовавших "за", но это точно не будет соответствовать действительности", — отметил он.

Согласно его заявлению, жители данного региона массово отказываются сотрудничать с Российской Федерацией.

"Местных мало, россияне завозят десятки тысяч российских чиновников, учителей, прокуроров, полицейских. Именно из этих людей и будут формировать комиссии. Палитра разная. Привозят даже из Сибири. Привозят из Дагестана людей, которые едва говорят по-русски", — добавил Федоров.

Напомним, что разведка Великобритании спрогнозировала вероятность мобилизации в России до выборов президента. Предвыборная кампания Владимира Путина, как считают в Минобороны Великобритании, неофициально начнется в ноябре 2023 года.

Сообщается, что хотя выборы в России являются объектом вмешательства и контроля со стороны Кремля, для нынешней власти это единственный способ политической легитимации. Минобороны Великобритании считает, что предвыборная кампания Путина будет сосредоточена на теме России как отдельной цивилизации, которая нуждается в защите от "агрессивных внешних врагов". Этот нарратив, который часто используется для оправдания действий государства и Путина и консолидации власти.