Разведка Британии спрогнозировала вероятность мобилизации в России до выборов президента

Предвыборная кампания Владимира Путина, как считают в Минобороны Великобритании, неофициально начнется в ноябре 2023 года.

Related video

До президентских выборов в России, которые состоятся в марте 2024 года, вероятность проведения мобилизации остается низкой. В сервисе Х (twitter) Министерство Великобритании опубликовало соответствующий отчет.

Накануне выборов Кремль, как говорится в сообщении, почти наверняка будет стремиться минимизировать риски относительно непопулярных политических шагов. Британская разведка считает очень маловероятным, что любая дальнейшая волна мобилизации в РФ будет осуществлена до президентских выборов в марте 2024 года.

Президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года. Владимир Путин, президент России, почти наверняка снова будет баллотироваться, несмотря на то, что еще не объявил публично о своих намерениях.

"Существуют предположения, что предвыборная кампания Путина неофициально начнется в ноябре 2023 года", — говорится в заметке.

Хотя выборы в России являются объектом вмешательства и контроля со стороны Кремля, для нынешней власти это единственный способ политической легитимации. Минобороны Великобритании считает, что предвыборная кампания Путина будет сосредоточена на теме России как отдельной цивилизации, которая нуждается в защите от "агрессивных внешних врагов". Этот нарратив, который часто используется для оправдания действий государства и Путина и консолидации власти.

Напомним, аналитики ISW 9 октября сообщили, что российские власти, вероятно, намерены отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Руководство Госдумы РФ, по информации ISW, обратилось в комитет по международным делам с требованием обсудить процесс отзыва ратификации договора до 18 октября.