Россия может планировать выход из договора о запрете ядерных испытаний, — ISW

Руководство Госдумы РФ, по информации ISW, обратилось в комитет по международным делам с требованием обсудить процесс отзыва ратификации договора до 18 октября.

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Российские власти, вероятно, намерены отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Об этом сообщил 9 октября Институт изучения войны (ISW) в отчете.

По мнению американских аналитиков, такой процесс могут запустить. Они обратили внимание на сообщениях медиа, в которых говорилось о том, что руководство Госдумы РФ обратилось в комитет по международным делам с требованием обсудить процесс отзыва ратификации договора до 18 октября.

Владимир Путин, глава Кремля, впервые прокомментировал возможность отзыва Россией ратификации договора 5 октября. В таких действиях специалисты и видят взаимосвязь.

В ISW ранее оценивали, что Кремль будет использовать ядерную риторику США и их союзников с вероятностью давить на Украину. Такие действия имели целью подтолкнуть к переговорам. Аналитики оценивали, что использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным.

Ключевые выводы американских специалистов также касаются и действий Кремля в отношении внутренней политики. Ее власти РФ пытаются легитимизировать, несмотря на то, что кремлевские чиновники думают иначе.

Решительные комментарии Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, свидетельствуют о якобы демонстрации уверенности и непоколебимости. Это происходит на фоне беспокойства Кремля по поводу взглядов России на поддержку вторжения войск РФ в Украину.

Напомним, 22 сентября американские СМИ сообщили, что Китай и РФ развивают ядерную инфраструктуру. За последние несколько лет на российском полигоне на Новой Земле и китайском Лоп Нур построены новые объекты, в частности подземные тоннели. Деятельность может свидетельствовать о подготовке ядерных испытаний, которые прекращены с 1990-х годов.