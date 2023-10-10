Росія може планувати вихід із договору про заборону ядерних випробувань, – ISW

Керівництво Держдуми РФ, за інформацією ISW, звернулося до комітету з міжнародних справ із вимогою обговорити процес відкликання ратифікації договору до 18 жовтня.

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Російська влада, ймовірно, має намір відкликати ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробовувань. Про це повідомив 9 жовтня Інститут вивчення війни (ISW) у звіті.

На думку американських аналітиків, такий процес можуть запустити. Вони звернули увагу на повідомленнях медіа, у яких йшлося про те, що керівництво Держдуми РФ звернулося до комітету з міжнародних справ з вимогою обговорити процес відкликання ратифікації договору до 18 жовтня.

Володимир Путін, очільник Кремля, вперше прокоментував можливість відкликання Росією ратифікації договору 5 жовтня. У таких діях фахівці та бачать взаємозв'язок.

В ISW раніше оцінювали, що Кремль використовуватиме ядерну риторику США та їхніх союзників з ймовірністю тиснути на Україну. Такі дії мали на меті підштовхнути до перемовин. Аналітики оцінювали, що використання Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним.

Ключові висновки американських фахівців також стосуються й дій Кремля щодо внутрішньої політики. Її влада РФ намагається легітимізувати, попри те, що кремлівські чиновники думають інакше.

Рішучі коментарі Дмитра Пєскова, прессекретаря Путіна, свідчать про нібито демонстрацію впевненості та непохитності. Це відбувається на тлі занепокоєння Кремля з приводу поглядів Росії на підтримку вторгнення військ РФ в Україну.

Нагадаємо, 22 вересня американські ЗМІ повідомили, що Китай та РФ розбудовують ядерну інфраструктуру. За останні кілька років на російському полігоні на Новій Землі та китайському Лоп Нур побудовані нові обʼєкти, зокрема підземні тунелі. Діяльність може свідчити до підготовки ядерних випробувань, які припинені з 1990-х років.