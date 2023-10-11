Вибори в РФ: Путін не проведе мобілізацію, його війська зосередяться на обороні, — ЗМІ

За словами журналістів, великий ризик для Кремля полягає в тому, що ЗСУ зможуть здійснити прорив у Запорізькій області і хоча б частково перерізати сухопутний коридор до Криму.

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Президент Росії Володимир Путін, найімовірніше, не зможе провести другу масштабну мобілізацію до виборів у березні 2024 року. Це непопулярне рішення може негативно вплинути на його рейтинг. Тому його війська РФ в Україні можуть зосередитися на обороні. Про це пише видання Newsweek.

Як розповів журналістам професор Школи політики і державного управління Університету Джорджа Мейсона Марк Кац, Путін захоче зосередитися на тому, щоб утримати захоплені території. У будь-якому разі, відсутність мобілізації послабить ЗС РФ.

За словами експерта, глава Кремля сподівається на те, що на виборах у США, які відбудуться восени 2024 року, переможе Дональд Трамп. Передбачається, що він скоротить або повністю припинить підтримку України.

"Якщо це станеться, то Росія зможе піти в наступ на ослаблену Україну, що, найімовірніше, призведе до успіху", — сказав Кац.

Він зазначив, що також є ймовірність, що Путін розчарується у своїх очікуваннях щодо внутрішньої політики США.

Доцент кафедри історії Корнелльського університету Девід Сілбі заявив, що зима негативно вплине на контрнаступ ЗСУ. На його думку, відтермінування масштабної хвилі мобілізації в Росії не обов'язково послабить війська окупантів. З іншого боку, велика небезпека для Путіна полягає в тому, що українські сили все-таки зможуть перерізати сухопутний коридор РФ до Криму хоча б частково.

Нагадаємо, що розвідка Великої Британії спрогнозувала ймовірність мобілізації в Росії до виборів президента. Передвиборча кампанія Володимира Путіна, як вважають у Міноборони Великої Британії, неофіційно розпочнеться в листопаді 2023 року.

Повідомляється, що хоча вибори в Росії є об'єктом втручання і контролю з боку Кремля, для нинішньої влади це єдиний спосіб політичної легітимації. Міноборони Великої Британії вважає, що передвиборча кампанія Путіна буде зосереджена на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від "агресивних зовнішніх ворогів". Цей наратив, який часто використовується для виправдання дій держави і Путіна та консолідації влади.