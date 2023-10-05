Мобілізація в РФ: Міноборони сформувало 123 нові військові частини у 2022-му році, — CIT

За словами аналітиків, росіян активно набирали в повітряно-десантні війська і морську піхоту. Однак жодного спеціального відбору не було. Деякі новобранці потрапляли на фронт через 2 тижні після мобілізації.

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У межах часткової мобілізації у вересні 2022-го року Міноборони РФ сформувало 123 нові військові частини. Про це повідомили аналітики Conflict Intelligence Team у своєму звіті.

За словами експертів, у перші 6 місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну практично всі військові частини зазнали серйозних втрат. Йдеться як про підрозділи сухопутних військ, так і про ПДВ і морську піхоту.

У звіті йдеться, що вже у вересні 2022 року всі військові частини відчували серйозну нестачу особового складу. Брак кадрів у підрозділах міг становити від 55 до 70 тисяч осіб. Безповоротні втрати могли становити 20-25 тисяч осіб.

Аналітики зазначили, що з 300 тисяч мобілізованих для поповнення особового складу до військових частин відправили 90 тисяч осіб. З решти сформували щонайменше 123 нові військові частини.

Повідомляється, що росіян активно набирали в повітряно-десантні війська і морську піхоту. Однак жодного спеціального відбору не було. Частини наповнювалися за географічною ознакою, залежно від військового округу РФ.

Експерти заявили, що деякі новобранці потрапляли на фронт через 2 тижні після мобілізації.

Зазначається, що в РФ також з'явився новий тип підрозділів. Йдеться про резервні батальйони. Вони були сформовані пізніше. Приблизно, взимку. У них служать як мобілізовані, так і контрактники.

Нагадаємо, що в ЦНС повідомили, що окупанти визначилися з мобілізаційним планом на ТОТ. Виконання мобілізаційного плану на тимчасово окупованих територіях контролює заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Окупанти хочуть призвати найбільше осіб до ЗС РФ із Донецької та Луганської областей і Криму.